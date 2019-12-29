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قتلى وجرحى في هجوم بصاروخ على عرض عسكري باليمن

"أنصار الله" تُهدد باستهداف 9 مواقع سعودية وإماراتية "بالغة الأهمية"

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:33 م بتوقيت مسقط

"أنصار الله" تُهدد باستهداف 9 مواقع سعودية وإماراتية "بالغة الأهمية"

 

 

عواصم – رويترز

نقلت قناة المسيرة التلفزيونية عن متحدث عسكري لجماعة أنصار الله قوله أمس إنَّ الجماعة أدرجت ستة مواقع بالغة الأهمية في السعودية وثلاثة في الإمارات على قائمة للأهداف.

وقتل أمس خمسة أشخاص وجرح أكثر من ثمانية في تفجير استهدف عرضًا عسكريًا في مدينة الضالع جنوب اليمن. ووقع التفجير خلال حفل تخرج عسكري في ميدان الصمود بمدينة الضالع، لمجندين في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.

واتهمت قوات الحزام الأمني جماعة أنصار الله بالمسؤولية عن الحادث، وقالت إنَّ "صاروخا حوثيا" استهدف منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، وكانت جماعة أنصار الله وراء هجوم مماثل على عرض تخرج لقوات تابعة للحزام الأمني في أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصًا.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن انفجارا وقع بالقرب من منصة الضيوف خلال العرض العسكري وأن العشرات أصيبوا أو قتلوا، كما أكدوا رؤية جثث في مكان الانفجار. وتقع مدينة الضالع ضمن المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات.  كما تقع المدينة على الطريق الرئيسي الذي يربط جنوب اليمن بشماله ويصل بين ميناء عدن، الواقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وبين العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله.

 

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