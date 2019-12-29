"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

مسقط - الرؤية

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة بأكاديمية مدائن الصناعية أمس حلقة عمل حول "التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها" تحت رعاية هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن"، وبمشاركة الأطراف المعنية كالرؤساء التنفيذيين ومديري العموم في الوحدات الإدارية التابعة لـ "مدائن".

وناقشت حلقة العمل التي أدارها الدكتور خميس المنيري، المدير التنفـيذي لأكاديميـة مدائـن الصنـاعية 3 محاور، وركز المحور الأول على منهجية الإدارة الرشيقة (Agile) لإدارة المشاريع وكيفية التعامل مع المحيط بمتطلباتها ومتغيراتها، وتناول نموذج الشلال (waterfall approach) وطرق إدارة المنتجات واستراتيجية (Lean Start-Up) لتأسيس المشروعات أو الشركة الناشئة المرنة.

وتطرق المحور الثاني إلى دور دمج البيانات والذكاء الاصطناعي في نجاح الأعمال في ظل وجود الكم المتزايد من المعلومات المتاحة الذي يحفز لاعتماد طرق دمج البيانات والتعلم الآلي لمعالجة المتطلبات والاحتياجات الصناعية المحددة. وسلط المحور الثالث الضوء على دور المعايير والمقاييس في تسريع النمو الاقتصادي من عدة جوانب منها الفنية، وقابلية التشغيل البيني، وتطوير السوق إضافة إلى التوسع.

وجاءت حلقة العمل ضمن الجهود التي تبذلها مدائن من خلال أكاديمية مدائن الصناعية في تبني برامج في مختلف المجالات تطويرا لدورها التنموي وتحقيقا لهدفها العام بإيجاد تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة مرتكزة على قدرات شبابها وسواعدهم وتعزيز دورهم في البناء والتنمية، حيث تم تأسيس أكاديمية مدائن الصناعية من خلال العمل مع مجموعة من الشركاء، بغية توفير برامج تدريبية مهنية وفنية لتدريب وتأهيل العاملين العمانيين ورفع إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات المصانع والشركات.

وجاءت هذه الأكاديمية في إطار برنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المصانع والشركات، والذي تقوم "مدائن" من خلاله بتدريب الكوادر الوطنية منذ تدشينه في 2011، حيث ارتأت "مدائن" التوسع فيه من خلال هذه الأكاديمية لتشمل كافة الجوانب المهنية والفنية للوظائف التي تحتاجها الشركات والمصانع.