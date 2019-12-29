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بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

"بريد عُمان" تطلق 5 طوابع للاحتفاء بالأفلاج العُمانية المدرجة في لائحة "اليونسكو"

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:19 م بتوقيت مسقط

"بريد عُمان" تطلق 5 طوابع للاحتفاء بالأفلاج العُمانية المدرجة في لائحة "اليونسكو"

مسقط - الرؤية

أطلقت "بريد عُمان" بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه 5 طوابع بريدية احتفاءً بالأفلاج العُمانية المدرجة في لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتشمل كلا من فلج الملكي، وفلج الميسر، وفلج الجيلة، وفلج دارس، وفلج الخطمين، وذلك ترسيخاً لهذا الإرث الحضاري الفريد.

وتشكل الأفلاج نظاماً تقليدياً قديمًا لاستغلال المياه الجوفية، أو العيون المائية، أو المياه السطحية الجارية، ومع وجود ما يربو عن 3000 فلج حي في مختلف أرجاء السلطنة. وتُعد الأفلاج أحد المصادر الرئيسية والمُستدامة للحصول على مياه الري، كما تعد أحد الشواهد العريقة على تضامن المجتمعات المحلية للتغلب على ندرة المياه، من خلال نظام ري أثبت فعاليته واستمراريته على مرّ العصور.

وقال عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: ستنال مجموعتنا الجديدة من الطوابع إعجاب العديد من هواة جمع الطوابع وعشاق التراث كونها تبرز أهم الرموز الحضارية العُمانية، ولا يقتصر هدفنا من هذه الطوابع على الترويج للسلطنة كوجهة سياحة بارزة فحسب، بل يشمل أيضا الاستفادة من كنوزنا المحلية وتجسيد شخصية بلادنا الضاربة في جذور التاريخ. ونتيح الفرصة للجيل الصاعد لتقدير إنجازات أسلافهم الخالدة كمثال يُحتذى به فكراً وعملاً وإبداعا. ومع تزايد أعداد السائحين القادمين إلى السلطنة عاماً تلو عام، تبذل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهوداً دؤوبة من خلال مشاريع الصيانة والترميم للحفاظ على هذا الإرث، الذي يُعد جزءاً من تاريخ السلطنة الحافل بالأمجاد وهويتها الوطنية.

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