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لاعب عربي يتفوق على ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو بتسجيل الأهداف في 2019

الأحد 29 ديسمبر 2019 01:34 م بتوقيت مسقط

لاعب عربي يتفوق على ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو بتسجيل الأهداف في 2019

 

انتزع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، لقب هداف العالم لعام 2019، بعدما تفوق على العديد من النجوم العالميين.

وأنهى حمد الله، عام 2019 كأفضل هداف في العالم، برصيد 57 هدفا، بعدما تفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، صاحب الـ54 هدفا.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، المركز الثالث، برصيد 50 هدفا، فيما حل هداف باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في المركز الرابع، بـ44 هدفا.

وجاء جناح مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، في المركز الخامس، برصيد 41 هدفا، ثم مهاجم نادي يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 هدفا).

ونشر حمد الله عبر حسابه في موقع "تويتر"، تغريدة أبدى من خلالها سعادته بإنهاء عام 2019 في صدارة هدافي العالم، كما وجه رسالة شكر لزملائه في فريق النصر، حيث كتب: "سعيد للغاية بتحقيق هداف العالم في 2019 برصيد 57 هدفا، وأشكر فريقي وخاصة اللاعبين على مساعدتهم لي، وكذلك مشجعي النادي".

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