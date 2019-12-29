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بالفيديو.. الروسي يميليانينكو يطيح بالأمريكي جاكسون بالضربة القاضية

الأحد 29 ديسمبر 2019 01:29 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الروسي يميليانينكو يطيح بالأمريكي جاكسون بالضربة القاضية

أطاح البطل الروسي في الفنون القتالية المختلطة، فيودور يميليانينكو، بالأمريكي كوينتون جاكسون، بالضربة القاضية، خلال نزال جمعهما اليوم الأحد في اليابان، ضمن منافسات دورة "Bellator".

وأنهي صاحب الـ43 عاما، النزال في الجولة الأولى، بعدما وجه سلسلة من الضربات في أنحاء مختلفة من جسم منافسه الأمريكي، الذي ظل متماسكا وصامدا، إلى أن تلقى ضربة قوية على مستوى الوجه، سقط على إثرها على الأرض، لينهي الحكم النزال ويعلن فوز يميليانينكو.

وهذا الفوز، هو الـ39 في مسيرة البطل الروسي، مقابل ست هزائم وتعادل واحد، بينما مني جاكسون بخسارته الـ14، في نزاله الـ38.

وسيخوض يميليانينكو نزالين آخرين أمام جاكسون، قبل اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة نهائيا.

ويتوقع أن يقام النزال المقبل بين البطلين في إحدى الدول الأوروبية، صيف عام 2020، على أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو، نهاية العام المقبل أو بداية العام 2021، النزال الثالث والأخير في مسيرة يميليانينكو.

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