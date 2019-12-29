الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

سِفر العودة رقم 1

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

سِفر العودة رقم 1

 

رشيدة المراسي | تونس

 

البارحة قضيت ليلة موحشة

زارتني خلالها كائنات غريبة

حدثتني بلغة لا أعرفها

ولكنها ذكّرتني بأجدادي القدامى

فتحتْ أمامي ولأوّل مرة

خرائط غريبة

للكهوف والمغارات

التي في السماء

انشقت البحار وفاضت

على ورق الخارطة

استعنت بزورق ورقي

نقلني إلى ضفة أخرى

قفزت من خلاله على أقرب شجرة

كانت توشك أن يأخذها السيل

موسكو التي عذّبني بردها القاسي

رأيتها تحت الماء بأنهارها وجسورها

رأيت جيوشا آدمية على هيئة أشلاء

تتطاير لتلتقطها نوارس خرافية الشكل

بصوت مبحوح أومأت إلى تلك الكائنات

أن تطوي خارطة زمنها وترحل

برّا بالبشرية

فرفضت وأبت إلا أن تكمل مهمتها

لاستعراض مشهد يوم القيامة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 سبتمبر 2015

عيد العودة إلى المدارس

المزيد

14 ديسمبر 2014

العودة إلى إفريقيا

المزيد

01 ديسمبر 2019

الصينية العودة

المزيد

26 مارس 2015

العودة الميمونة.. عيد يتجدد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استكشافات الغاز تعزز فرص السلطنة في التصدير

الاقتصاد - محلي

مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

18.8 % انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

المحليات - أخبار

"التجارة والصناعة" تبدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي.. الخميس

الاقتصاد - محلي

هطول أمطار على بعض المناطق .. وطقس غائم على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة