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"عزل ترامب": بايدن يواجه أزمة محتملة مع "الكونجرس"

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

"عزل ترامب": بايدن يواجه أزمة محتملة مع "الكونجرس"

 

واشنطن- رويترز

قال جو بايدن الطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة أمس السبت إنه لا يوجد أي "أساس قانوني" يتيح للجمهوريين استدعاءه للإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، رداً على تصريحات أثارت انتقادات حادة.

وقال بايدن على تويتر "أود أن أوضح شيئاً قلته. على مدى 40 عاماً أمضيتها في الحياة العامة كنت دائماً أمتثل للقانون، وخلال ثماني سنوات أمضيتها نائبًا للرئيس كان مكتبي يتعاون مع المطالب المشروعة للكونجرس .. على عكس دونالد ترامب و(نائبه) مايك بنس". وأضاف "لكن لن أتظاهر بأنَّ هناك أي أساس قانوني لإصدار مذكرات استدعاء من جانب الجمهوريين للإدلاء بشهادتي في محاكمة (ترامب)".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مقابلة صحفية أجريت معه قال فيها إنِّه لن يمتثل لطلب استدعاء من مجلس الشيوخ لأنَّ ذلك سيكون خطوة تكتيكية من جانب ترامب لتشتيت الانتباه بعيدًا عما ارتكبه الرئيس من مخالفات.

وانتقد بعض الخبراء القانونيين والمعلقين بايدن بسبب هذه التصريحات وأشاروا إلى أنَّ رفض البيت الأبيض الانصياع لطلبات استدعاء من الكونجرس كان من بين الأسباب التي أحيل بسببها ترامب للمحاكمة.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد أحال ترامب إلى المحاكمة في 18 ديسمبر بعد أن وجه له تهمتين بشأن الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق مع بايدن وابنه. واتهم ترامب بسوء استغلال السلطة وعرقلة تحقيق الكونجرس.

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