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العقيد علي الشيدي: "خيالة الشرطة" في تطور مستمر وتواصل حصد الجوائز

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

العقيد علي الشيدي: "خيالة الشرطة" في تطور مستمر وتواصل حصد الجوائز

 

مسقط - الرؤية

قالَ العقيدُ علي بن خلف الشيدي آمر وحدة شرطة الخيالة بشرطة عمان السلطانية، إنَّ الخامس من يناير "يوم الشرطة" ذكرى خالدة تمتزجُ فيها مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز لكل منتسبي شرطة عُمان السلطانية بجميع تشكيلاته وأركانه، وأهمها الجانب الأمني والبشري والمعنوي. وأضاف الشيدي أنَّ وحدة شرطة الخيالة كغيرها من تشكيلات الشرطة قد أولت القيادة العامة للشرطة اهتماما ملموسا بها؛ لما لها من أدوار أمنية مهمة، وعملت على تطويرها.

وتابع الشيدي بأن وحدة شرطة الخيالة شهدت خلال السنوات الماضية نموًّا ملحوظاً في كافة المجالات العملية والتدريبية، ويعدُّ مشروع مبنى وحدة شرطة الخيالة الجديد الجاري العمل عليه مثالاً واضحا لما أولته القيادة العامة من دعم مستمر ومتواصل لرفع كفاءة العمل بالوحدة. وأوضح آمر شرطة الخيالة أنَّ الوحدة تقوم بصقل وتنمية مهارات منتسبيها من خلال الدورات المتخصصة في مجال الأمن العام كمراقبة الشواطئ والأماكن التي يصعُب الوصول إليها بالدوريات، إضافة إلى الدورات في المجالات الرياضية؛ من أجل المنافسة في المسابقات المحلية والدولية؛ حيث يتم وفد منتسبي الوحدة إلى خارج السلطنة لإلحاقهم بدورات ذات صلة بمجالات الخيالة.

وأشار العقيد علي بن خلف الشيدي إلى أنَّ وحدة شرطة الخيالة توجت بالمركزين الثاني والثالث في الشوط الختامي لكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لسباق الخيل السنوي للعام 2019م، كما حققت  المراكز الأولى بمشاركتها في مختلف المسابقات التنافسية المحلية؛ ففي مسابقة أدب الخيل الأولى للموسم 2019/2020م توجت وحدة شرطة الخيالة بالفئتين (المتوسطة والجدد) من المسابقة، وفي مسابقة الفروسية الثلاثية للموسم 2019/2020م توجت بالمسابقة، كما أحرزت المراكز الأولى في المسابقة الرابعة لقفز الحواجز للعام 2019م.

وختم العقيد علي بن خلف الشيدي آمر وحدة شرطة الخيالة حديثه قائلا: تتطلع وحدة شرطة الخيالة استنادا إلى رؤية القيادة العامة للشرطة مستقبلاً من أجل تطوير ورفع مستوى العمل، ومواكبة تغيرات المجتمع، وتطوير أساليب العمل من خلال تحديد الاحتياجات وتصميم برامج تدريبية وعملية تواكب تحديات وتغيرات المجتمع، كذلك تعمل على إعداد وتأهيل فرسان الخيالة للمشاركة والمنافسة في المسابقات والمحافل الدولية.

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