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إبراهيموفيتش يعود إلى إيطاليا من بوابة ميلان

السبت 28 ديسمبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

إبراهيموفيتش يعود إلى إيطاليا من بوابة ميلان

 

لندن - رويترز

أعلن ميلان المُنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في انتقال مجاني حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لعام إضافي.

وعاد إبراهيموفيتش البالغ عمره 38 عامًا إلى ميلان الذي ساعده في الفوز بآخر ألقابه للدوري المحلي موسم 2010-2011 وسجل 56 هدفاً في 85 مباراة خلال موسمين.

وقال ميلان في بيان "يسعد ميلان إعلان تعاقده مع زلاتان إبراهيموفيتش. وافق النادي والمهاجم على صفقة تبقيه مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد العقد لموسم آخر".

وقال إبراهيموفيتش، الذي سجل أكثر من 500 هدف مع الأندية ومنتخب بلاده، "سأعود إلى ناد احترمه بشدة ومدينة ميلانو التي أعشقها. سأقاتل مع زملائي لتغيير موقف الفريق هذا الموسم، سأبذل قصارى جهدي لحدوث ذلك".

وآخر فريق لعب له إبراهيموفيتش كان لوس أنجليس جالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين حيث كان المهاجم السويدي اللاعب الأعلى أجراً في المسابقة وسجل 52 هدفًا وصنع 17 خلال موسمين قبل الرحيل عن الولايات المتحدة.

ويملك الدولي السويدي السابق مسيرة مظفرة في أوروبا حيث لعب للعديد من الأندية الكبيرة مثل أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفاز بالعديد من الألقاب في خمس دول مختلفة.

ومع ميلان أنهى موسم 2011-2012 في صدارة هدافي الدوري قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي مرتين في أربعة مواسم حافلة بالألقاب.

وفي نوفمبر الماضي أصبح شريكا في ملكية نادي هامربي السويدي وهو قرار لم يسعد جماهير مدينته مالمو التي حاولت إسقاط تمثاله خارج إستاد مالمو.

 

 

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