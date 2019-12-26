سنيدي الشعيلي: "الرؤية" تعبر عن منجزات هذا الوطن

الرؤية – ناصر العبري

قال سنيدي بن حميد الشعيلي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة بمناسبة احتفال جريدة الرؤية بمرور على صدور العدد الأول، إن الرؤية تسير بخطى حثيثة وفق خطط مدروسة وأهداف آلت على نفسها ضرورة تحقيقها وهي أن تكون اللسان الناطق للمواطنين وأن تكون الصورة الحقيقية المعبرة عن منجزات هذا الوطن العزيز.

وأضاف أن الرؤية سعت طوال هذه السنوات بقيادة المكرم الشيخ حاتم الطائي، وطاقم العمل أن تصل لمبتغاها وتناضل لكسب القلوب والقراء في سياسة تحريرية تتميز بالإبداع والجدية في الطرح ونقل الصورة الحقيقية في قالب صادق مشوق، مشيرا إلى أن المبادرات المجتمعية التي تقوم بها "الرؤية" ركيزة أساسية في اشراك المجتمع همومه وتطلعاته والإمساك بزمام المبادرات والتركيز على الشباب كعنصر أساسي في هذا الخط مما ولد روح الانتماء الى الرؤية.