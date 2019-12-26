مجموعة نماء تصدر تقرير الاستدامة الثالث لترسيخ ثقافة الشفافية ومرتكزات الحوكمة في إطار المبادرة العالمية (GRI)

مسقط - الرؤية

أصدرتْ مجموعة نماء تقريرَ الاستدامة الثالث الخاص بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)؛ ويشمل منهجية العمل والأداء في الشركات التابعة لها في عاميْ 2017 و2018م. وأُعِدّ التقرير وفقًا لتوصيات إرشادات إعداد تقارير الاستدامة، والمبادرة العالمية لإعداد التقارير، وبناءً على المعايير المُدرجة تحت خيار "الأساس"، وتضمين الردود على التوجيهات الخاصة بإفصاحات قطاع المرافق الكهربائية.. ونشرت المجموعة أول تقرير للاستدامة في العام 2015م، ومنذ ذلك الحين، تواصل المجموعة تقديم التقرير سنويًّا.

وتُعرف المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بأنها منظمة دولية مستقلة للمعايير، مقرها الرئيس في مدينة أمستردام/هولندا؛ حيث تساعد هذه المبادرة الشركات والحكومات والمنظمات على فهم تأثيرها على قضايا مختلفة والإعلان عنها. ويعتبر تقرير الاستدامة للمجموعة من ضمن أبرز إنجازات المجموعة؛ وذلك لدوره الرئيسي في المساهمة في تحقيق الآثار الإيجابية والتنمية المستدامة في السلطنة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية ومرتكزات الحوكمة.

وتهدفُ مجموعة نماء من خلال تقديمها لتقارير الاستدامة إلى عرض أداء الاستدامة على مستوى المجموعة بشكل واضح وشفاف ومفيد للجهات ذات العلاقة، والتي تتضمَّن البيانات التشغيلية والمالية للمجموعة. ويشمل تقرير الاستدامة الثالث عمليات وبيانات ومعلومات تفصيلية عن أهم منجزات مجموعة نماء في المواضيع المرتبطة بالاستدامة، والتي تتضمن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتماشى مع إستراتيجية العمل في شركات المجموعة.

ومع تحقيق العديد من الإنجازات خلال عامي 2017 و2018م، تولي مجموعة نماء أهمية قصوى لخمسة محاور؛ حيث ستستمر المجموعة في التركيز على الاستثمار في البحث والتطوير، إضافة لاكتشاف مجالات جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة لصالح المجموعة بصفة خاصة والسلطنة بصفة عامة، كما ستولي المجموعة المزيد من الاهتمام للمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة في شركات المجموعة والحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنوع والشمولية.. هذه المحاور الرئيسية الخمسة لا تُبرز ما تم تحقيقه في العام 2018م فحسب بل تُبرز أيضًا ما سيتم تحقيقه في الأعوام المقبلة.

وتواصل المجموعة تكريس جهودها من أجل زيادة حجم إيراداتها والعمل على تحقيق ذلك من خلال خطط تنموية ومستدامة. ولا تسعى المجموعة إلى مجرد زيادة الإيرادات ودفع أجور موظفينا وإرضاء المشتركين والحد من الانبعاثات الكربونية وأداء أعمال خيرية للمجتمع؛ بل تتطلع إلى تحقيق الإيرادات عن طريق التشجيع على الابتكار والنمو وتعزيز التميُّز واستحداث حلول قابلة للتطوير.

ومن خلال الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه -إحدى شركات مجموعة نماء- تخطط المجموعة لشراء 2.650 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة وإنشاء أول محطة كهرباء مستقلة بالفحم النظيف في السلطنة، لتدخل حيِّز التشغيل في غضون سبع سنوات. وستقلل هذه المشاريع من الضغط على توفير الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء؛ مما يتيح توفير الغاز للمشاريع الصناعية الجديدة التي ستُسهم في ترسيخ النمو الاقتصادي؛ إذ تطمح المجموعة إلى رفع نسبة مساهمة مختلف مشاريع الطاقة المتجددة إلى ما يتراوح بين 25% و30% من إجمالي توليد الكهرباء في السلطنة بحلول عام 2030.

وتواصل مجموعة نماء الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة، ليس فقط من خلال الامتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في عُمان، بل من خلال تحقيق التميّز في خدماتها ومشاريعها بما في ذلك المُورِّدين المتعاملين معها والمشتركين. وتسعى المجموعة إلى إعداد نظام متكامل لمراقبة وتقييم أدائها البيئي وإعداد تقارير عن هذا الأداء، إلى جانب تقديم أفضل المبادرات والممارسات بهدف ترك الأثر الإيجابي على البيئة.

الإطار الإستراتيجي

وتتطلع مجموعة نماء إلى أنْ يصبح نهجها الذي تتبعه لتحقيق الاستدامة نموذجًا رائدًا للإجادة في مجال الخدمات في المنطقة؛ وذلك من خلال تعزيز الكفاءة، وإدارة الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردها، والاستثمار في موظفيها، وخلق الفرص مع الالتزام بسياسات الدولة وبُنية سوق الطاقة وتنظيمه وتوفير إمدادات كهرباء آمنة ومستدامة. ويتحقق ذلك بالتوازي مع التزامها بالتنمية الاجتماعية والمجتمعية في الأماكن التي تقع ضمن نطاق عملياتها. وقد وُضعت مبادئ استدامة المجموعة بما يتفق مع قيم المجموعة: النزاهة والاحترام والاحترافية.

وتمكَّنت المجموعة من تحديد المواضيع والقضايا ذات الأولوية من خلال تحليل الأهمية النسبية الذي أجرته. وتتوقع الجهات ذات العلاقة من مجموعة نماء وشركاتها التابعة لها تحقيق مستوى أفضل من الأداء والحوكمة المؤسسية والإنتاجية والالتزام بالكفاءة الزمنية للخدمة، والاختيار العادل للمُوردِّين والمتعاقدين. وتم دمج عدد من المواضيع والقضايا المهمة بغرض وضع إستراتيجية وإطار واضح ومتسق للاستدامة يركز على تحقيق التميُّز التشغيلي والعمل بمسؤولية، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة والجودة والاحترافية.

وتحقق المجموعة بأدائها الاقتصادي قيمة ملموسة للمساهمين والمشتركين والموظفين والمجتمع العُماني ككل، مع التزام المجموعة بالمعايير البيئية والاجتماعية لدعم مستقبل مستدام للسلطنة. كما تبادر مجموعة نماء في إشرِاك الجهات ذات العلاقة الداخلية والخارجية، بما في ذلك الشركات التابعة والمشتركين والجهات الحكومية والأجهزة التنظيمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والمساهمين والموظفين وغيرهم من أجل تحقيق الأولويات الإستراتيجية والمُنجزات الرئيسية؛ حيث إنَّ المدخلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة الرئيسية ومشاركتهم للتحديات التي يواجهونها في مجال عملهم تسهمان في رسم ملامح إستراتيجية الاستدامة الخاصة بالمجموعة وتحقيقها.

المحور الاقتصادي

وتُسهم مجموعة نماء بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني عن طريق مواكبة الطلب على الكهرباء، وجذب الاستثمارات، والسعي بشكل حثيث برفع الكفاءة التشغيلية والمالية؛ حيث تعتبر الكهرباء شريانا رئيسيا وأحد الركائز الأساسية لقاعدة البنية الأساسية لكل دولة واقتصادها. لذلك تولي مجموعة نماء اهتماما بالغا من خلال إستراتيجياتها وبرامجها التطويرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتقدم المعرفي للوصول لتحقيق رؤيتها بأن تكون النموذج الرائد في هذا المجال في المنطقة.

وفي إطار السعي لمواكبة احتياجات النمو في عدد السكان في السلطنة، استمرت مجموعة نماء بالاستثمار في الشبكة الكهربائية؛ حيث شهد قطاع الكهرباء وقطاع المياه ذي الصلة نموًّا قويًّا في العام 2018م؛ وذلك من خلال الوصول لعدد مشتركين أكثر ومناطق جغرافية جديدة، وزيادة الإنتاج لتوفير الكهرباء والمياه. فقد نمت قاعدة مشتركيها خلال العام 2018 بنسبة 6.3% مقارنة بالعام 2017م لتصل إلى 1,219,156 مشتركا، فيما زادت إمدادات الكهرباء للمشتركين بنسبة 4% لتصل إلى 33.562 جيجاوات/ساعة.

وقد حازت شركتا كهرباء مزون ومسقط لتوزيع الكهرباء على الحصة الأكبر من التوزيع على المشتركين، تليهما شركة كهرباء مجان.

وقد حققت المجموعة زيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.9% من 1.123 مليار ريال عماني في عام 2017 لتصل إلى 1.290 مليار ريال عماني في العام 2018، وارتفع صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب التي ارتفعت بنسبة 97.3% من 36.176 مليون ريال عماني في العام 2017 ليصل إلى 71.363 مليون ريال عماني في العام 2018م. كما ارتفعت أصول المجموعة خلال العام بنسبة 5.3%؛ حيث بلغت 4.44 مليار ريال عماني مقارنة بـ4.220 ريال عماني خلال عام 2017م .

وتمكنت مجموعة نماء خلال العام 2018 من إطلاق المرحلة الثالثة لاتفاقية تمويل شركات المجموعة "مشروع لمار" خلال الفترة من 2019 إلى 2021، والتي تقدر بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي. ويتضمن نطاق عمل المؤسسات المصرفية الفائزة بالمناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة تقديم التقرير الاستشاري وإعداد وتنفيذ الصفقات وتقديم المشورة بشأن التحوط وتسهيل العمليات التمويلية إلى أن يتم تحقيق الإقفال المالي.

المحور الاجتماعي

وتولي مجموعة نماء أهمية قصوى بتوفير كهرباء آمنة مستدامة لما فيها من أثر على رخاء المجتمع. ولا يكون ذلك إلا بتنمية الموارد والبشرية والكوادر الوطنية وتوفير البيئة المحفزة والآمنة.

وتؤمن مجموعة نماء بثقافة تطوير وتنمية كوادرها البشرية. وتُعد الموارد البشرية المحرك الرئيسي لتحقيق رؤية المجموعة ومهمتها؛ حيث يُعد موظفو نماء الركيزة الأساسية لقيادة التطوير المستمر في أعمالها وتعزيز الإنتاجية وتحقيق إنجازات المجموعة. وتعمل المجموعة على ضمان استمرارية عمل موظفيها في شركاتها التابعة من خلال توفير البيئة المناسبة لهم وتمكينهم والعمل بطريقةٍ مهنية ونزيهة.

وتهدف نماء باستمرار إلى التركيز على العنصر البشري والعمل على تحفيز الموظفين بشكل مستمر ليقدموا أفضل ما لديهم. كما أن إستراتيجية ونهج المجموعة في الحفاظ على المواهب والفرص الوظيفية للعاملين لديها تعزز قدرة مجموعة نماء على المنافسة دائمًا مع مثيلاتها من المؤسسات من ناحية ما توفره لموظفيها من خبرات عملية مميزة ومزايا المكافآت وبرامج التدريب وتنمية المهارات ورفع الكفاءات المخصصة للتدريب والتطوير. وتلتزم نماء بتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز.

ورغم انخفاض إجمالي عدد الموظفين في العام 2018م بنسبة 2.43% ليصل إلى 2.750 موظفًا يعملون في جميع شركات المجموعة في السلطنة، زادت كفاءة الموظفين بنسبة 9.11%؛ مما يعني أن كل موظف في المجموعة يخدم 443 مشتركًا في عام 2018م.

وقد طورت المجموعة الكفاءات والمهارات لكل الوظائف وفق أطر واضحة ومحددة؛ وذلك من خلال وضع خطط التدريب والتطوير اللازمة. وتم استثمار 2،696،000 مليون ريال عماني في العام 2018 مقارنة بـ1،910،000 مليون ريال عماني في العام 2017 بنسبة زيادة 41,2%. وبلغ عدد البرامج التي نفذت في عام 2018 في معهد نمو لتنمية المهارات، إحدى شركات مجموعة نماء، 211 برنامجا تدريبيا.

وفي العام 2018، زاد إجمالي عدد برامج التدريب بنسبة 17.22% مقارنة بالعام 2017، كما زاد إجمالي عدد ساعات التدريب بنسبة 37.37% ليبلغ تقريباً 60 ألف ساعة تدريبية بالمقارنة مع 2017. إضافة إلى زيادة إجمالي عدد المتدربين لتصل إلى 3190 متدربا بنسبة زيادة تقدر بـ42.16% مقارنة بالعام 2017.

وأحرزت المجموعة تقدماً ملموساً في تعمين الوظائف لديها، حيث حققت نسبة 100% تعمين في القيادات التنفيذية. وإضافة لذلك، تمكنت المجموعة من تحقيق نسبة 94.4% تعمين على مستوى المجموعة وفقاً لإحصاءات عام 2018 بنسبة زيادة تقدر بـ2.4% مقارنة بالعام 2017.

الصحة والسلامة المهنية

وتؤمن مجموعة نماء بأن سلامة الموظفين وصحتهم ورفاهيتهم دعائم أساسية لتكوين ثقافة مثمرة وبيئة فعّالة. ومن منطق الواجب المهني والأخلاقي لدى مجموعة نماء، تسعى المجموعة للحفاظ على المعايير الدولية والأداء العالي للصحة والسلامة والبيئة والسعي نحو تحقيق الهدف المنشود المتمثل في توفير خدمات كهرباء آمنة ومستدامة.

وتتوافق معايير الصحة والسلامة والبيئة في مجموعة نماء مع معايير الصحة والسلامة والبيئة ذات الصلة السائدة في السلطنة؛ بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتلتزم الشركات التابعة للمجموعة (شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية 18001، المتعلق بسلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية وأنظمة إدارتها.

كما تلتزم المجموعة بوضع أهداف أداء الصحة والسلامة والبيئة وقياس النتائج وتقييم العمليات وتحسينها باستمرار مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات والخدمات من خلال استخدام أنظمة الإدارة الفعالة، وتسعى مجموعة نماء إلى مواصلة هذا الالتزام بما يحقق مصلحة موظفيها ومشتركيها ومقاوليها والجهات التي قد تتأثّر بعملياتها.

وتتطلَّع المجموعة إلى التركيز بصورة أساسية على عدم حدوث أي أذى للأشخاص، وتقليل الإضرار بالبيئة، وعدم تعريض الممتلكات للضرر.

وقد دشَّنت مجموعة نماء حملة الصحة والسلامة والبيئة للعام 2018م لموظفي المجموعة ومقاوليها. وركزت الحملة على "القواعد المنقذة للحياة" التي تهدف لتعزيز دوائر الصحة والسلامة والبيئة ودعمها لغرس الثقافة المطلوبة نحو تحقيق أهداف الصحة والسلامة والبيئة. ويتولى معهد نمو لتنمية المهارات، إحدى شركات مجموعة نماء، مسؤولية عقد ورش عمل الحملة من خلال التعاون مع مديري ومستشاري الصحة والسلامة والبيئة الرئيسيين لتطبيق القواعد المنقذة للحياة وتنفيذها.

ونُفّذت الحملة في خمسة أشهر من خلال 50 ورشة عمل؛ شملت 1500 موظف وكبار موظفي مقاولي المجموعة الذين نقلوا محتوى القواعد التي اكتسبوها من خلال هذه الحملة لموظفي شركاتهم.

تعزيز رضا المشتركين

وتواصل شركات التوزيع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمشركين على جميع المستويات، وتنفذ هذه الشركات إستراتيجياتها من خلال إعادة هيكلة العمليات وتطبيق أحدث التقنيات والحفاظ على مواردنا البشرية وضمان التنمية المستدامة بشكلٍ مستمر لتلبية متطلبات المشتركين واحتياجاتهم.

كما تتواصل المجموعة دائمًا مع المشتركين بطريقةٍ واضحةٍ ومباشرةٍ وفعالة، وتضمن عملية الاتصال والتسويق لدى المجموعة الشفافية الكاملة والالتزام، وهي طريقة المجموعة لإبقاء المشتركين على علمٍ بأنشطتهم واستخداماتهم للخدمات الحالية مع الشركات التابعة لمجموعة نماء ولإطلاعهم على آخر التطورات بشأن الخدمات الجديدة.

وخلال العام 2018، تمكنت شركات التوزيع من تحسين قنوات قراءة العدادات والدفع الإلكترونية وتوزيع الفواتير بشكل كبير. فقد تزايد استخدام المشتركين لقنوات الدفع الإلكترونية لما نسبته 28,1% من عمليات الدفع، كما حققت الشركات ما نسبته 92,7% لدقة قراءات العدادات الفعلية. كما أسهمت هذه الخدمات في ارتفاع نسبة رضا المشتركين وانخفاض تكلفة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير؛ حيث بلغت النسبة المئوية لرضا المشتركين عن الخدمات 74% بنسبة زيادة 4% مقارنةً بالعام المنصرم.

وركزت شركات توزيع الكهرباء على زيادة فعالية قراءة العدّادات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال. فقد وظفت الشركات أدوات وأجهزة حديثة لقراءة العدادات، إضافة إلى استخدام تقنيات العدادات الذكية بهدف قراءة العدادات عن بعد. ونتج ذلك عن انخفاض كبير في عدد الاستفسارات عن الفواتير في عام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وفي العام 2018، تمت قراءة أكثر من 50% من استهلاك الكهرباء في السلطنة عن بُعد باستخدام تقنيات العدادات الذكية. كما بلغ عدد العدادات المسبقة الدفع في مجموعة نماء إلى أكثر من 50 ألف عداد المقدمة من قبل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون. وقد أثبتت هذه العدادات أنها مناسبة جدًّا للشقق والمجمعات السكنية، كما أن المشتركين التجاريين يفضلون استخدامها للاستفادة من الطاقة الكهربائية بصفة مؤقتة.

وتقدم خدمة الرسائل النصية القصيرة تنبيهات فورية خاصة بالنشاط والتحديثات المتعلقة بالخدمات، ويوفر الموقع الرسمي لمشتركينا إمكانية الوصول للاستعلام عن الحساب، بما في ذلك معلومات عن الرصيد والإبلاغ عن انقطاع الكهرباء وقراءة العداد الذاتية وفواتير كهرباء المشتركين وتقرير عن فواتير الكهرباء للمشتركين والبيانات وتنزيل النماذج مثل نموذج الطلب والمعايير الكهربائية والترخيص، إضافة إلى معلومات وخيارات الدفع في أي وقت، ويمكن للمشترك في الخدمة الحصول على معدل الاستهلاك الشهري للسنوات السابقة واحتساب التعرفة المنعكسة على التكلفة.

وتركِّز مجموعة نماء على تطوير وتحسين خدماتها في جميع قنوات التواصل الخاصة بها. تقوم المجموعة بتصميم استبيان ربع سنوي للمشتركين لقياس رضاهم واستبيان سنوي آخر لفهم توقعاتهم من المجموعة. ويجري استخدام نتائج الاستبيان السنوي لتحسين خدمات المجموعة المقدمة للمشتركين.

المسؤولية المجتمعية

وتركز المسؤولية المجتمعية في مجموعة نماء (خطة وسياسة الاستدامة)، التي تم إطلاقها رسميًا في 10 سبتمبر 2014م، على المشروعات ورعايتها التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المجالات ذات الأولوية. وتكمل خطة الاستدامة جميع المبادرات الإستراتيجية الأخرى وتسترشد بقيم مجموعتنا وهي النزاهة والإحترام والاحترافية. وتتمثل رؤية الاستدامة في دعم تطوير السلطنة من خلال قيادة وتمكين مجموعة نماء لتقديم خدمات الكهرباء والمياه بشكل آمن وموثوق وفعّال.

وقد خصصت المجموعة الموارد التالية لاستدامة المجموعة: موازنة بنسبة 0.5% من صافي أرباح المجموعة بحد أقصى 500.000 ريال عماني (أيهما أقل). وتخصيص يوم عمل لكل موظف في السنة للأنشطة التطوعية.

ومنذ إطلاق هذه الخطة، شهدت مجموعة نماء تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشاريع الاستدامة في 2018، ولا تزال ملتزمة بإحداث التغييرات الإيجابية في السلطنة بشكل عام. وفي العام 2018، حققـت المجموعـة تقدما ملحوظا في المشاريع الخاصة بسياسـة الاسـتدامة خلال عـام 2018م، حيـث ترتكز سياسة الاستدامة لمجموعة نماء على ثلاثة محاور أساسية وهي: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الركيزة الاقتصادية للاستدامة

وتولي مجموعة نماء اهتمامًا كبيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناءً على أنشطتها وأعمالها التي تهدف للحفاظ على الربحية وتحقيق معدلات العوائد المستهدفة، وذلك من منطلق إيمانها بدور هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد العماني. وبناءً على ذلك، يعد تدريب وتطوير المواهب الشابة أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الاستدامة لمساعدتها على إدارة الأعمال والمشاريع الصغيرة بنجاح.

وتعتزم مجموعة نماء مواصلة تبني وتنفيذ البرامج والرعايات بصفة مستدامة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزز من الموارد البشرية العمانية لتكون قادرة على رعاية المجتمع المحلي والقطاعات الاقتصادية. ففي العام 2018، أنفقت 29.1% من ميزانية الاستدامة في المشروعات الاقتصادية التي تتوافق مع أهداف السياسة.

وإضافة لذلك، احتضنت أربع مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم لتنفيذ مشاريعنا الرئيسية بناءً على نطاق أعمالهم، والتي قامت أيضًا بالتعاقد الفرعي لبعض الخدمات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

الركيزة الاجتماعية

وأولتْ مجموعة نماء اهتماما خاصا بهذه الركيزة من منطلق التوسع في أعمالها لترك بصمة إيجابية على مشتركيها من خلال الحصول على الكهرباء الآمنة والموثوقة في جميع أنحاء السلطنة. كما تهتم بضمان سلامة موظفيها والمقاولين من خلال تحديد أهداف الشركة ذات الصلة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وفي العام 2018، استثمرت المجموعة 29% من ميزانيتها لإنجاز المشاريع ورعايتها في هذه الركيزة. وكجزء من مشاركتها في تطوير المجتمع، أطلقت مجموعة نماء عدة برامج متعلقة بالسلامة والتطوع. وعلاوة على ذلك، ساهمت في قضايا المنظمات غير الربحية في عُمان التي تتشارك في نفس الرؤية ضمن سياسة مجموعة "نماء" المستدامة. وتشجع المجموعة موظفيها على قضاء يوم عمل واحد على الأقل سنويًا في الأنشطة الخيرية والتطوعية.

الركيزة البيئية

وتدرك مجموعة نماء أهمية الموارد البيئية وأثرها على أداء عملياتها؛ حيث تلتزم المجموعة بالأداء المتميز فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، الأمر الذي يُعد أيضًا مهمًا لنجاح أعمال المجموعة. وتنتهج نهجًا احترازيًا لتحديد المخاطر واتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من أية أضرار محتملة التي قد تلحق بالموظفين والبيئة كما تبحث المجموعة دائمًا عن فرص لتحسين الموارد بما يضمن عمليات توفير للطاقة.

وتلتزم مجموعة نماء بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في السلطنة وتتبع أكثر المعايير المحلية صرامةً عند اتخاذ القرارات من خلال السياسات والإجراءات التي تتبعها المجموعة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة أو قواعد السلوك الأخلاقي والمهني.

وتمكنت شركات المجموعة من الحصول على الشهادات الدولية المرتبطة بمجال الصحة والسلامة المهنية، فقد حازت معظم شركات مجموعة نماء على تجديد شهادات اعتماد نظم الإدارة الدولية المتكاملة للصحة والسلامة والبيئة، وتتضمن هذه الشهادات شهادة اعتماد معيار السلامة المهنية 18001 OHSAS ومعياري الجودة الدوليَين آيزو 14001 (للبيئة) وآيزو 9001 (للجودة). وتعمل شركات المجموعة لتحديث هذه الشهادات الدولية تزامناً مع الإصدارات والتحديثات من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وقدمت المجموعة تقارير عن إدارة المياه وإدارة الانبعاثات الكربونية وإدارة النفايات. وإضافة لذلك، تعتزم مجموعة نماء إنشاء نظام شامل لمراقبة أدائنا البيئي وتقييمه وتقديم تقارير حوله. وبوجهٍ عام، ستُسهّل مبادرات المجموعة وأفضل الممارسات المتبعة إحداث تأثير بيئي إيجابي.

وتقوم المجموعة بإعداد تقارير حول التأثير البيئي فيما يتعلق بقضايا البيئة والمياه والطاقة والانبعاثات الكربونية الملموسة. كما تُقدم تقارير عن أداء أعمال المجموعة والإيرادات وتغييرات البنية الأساسية وتعيينات الموظفين والمبادرات البيئية بالقيمة المطلقة والقيمة النسبية.

وقد تحسَّنت كفاءة استهلاك الغاز في مجموعة نماء بنسبة 4.55% في العام 2018؛ مما أدى لانخفاض استهلاك الغاز بنسبة 0.09% على إثر تحديث النظام باستخدام أحدث التقنيات في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة.

انبعاثات الغازات الكربونية

وتعمل مجموعة نماء على الحد من تأثير الانبعاثات الكربونية لديها في جميع الشركات التابعة. وتأتي الانبعاثات الكربونية غالباً من خلال استهلاك وقود المركبات والانبعاثات الناتجة عن شركات الكهرباء. وتُحسب الانبعاثات غير المباشرة المبلغ عنها بحسب استهلاك الكهرباء.

وتجري مراقبة وتتتبع استهلاك الموارد الطبيعية مثل وقود المركبات والطاقة. لذلك، فإنَّ المجموعة تعمل على الحصول على خيارات وبدائل تحسن انبعاثات الوقود باعتبارها من الأمور التي يمكن التحكم بها والتقليل من أثرها السلبي، كما يتم العمل على استكشاف واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويرتبط ذلك بمدى التطور والتقدم في تقنيات الحفاظ على الطاقة وإيجاد مصادر إيجابية لخفض الانبعاثات في المستقبل.

ويعتمد استهلاك الكهرباء في مجموعة نماء على مدار عدة أشهر على مساحة المباني والأصول واستخدام المعدات وكفاءة الطاقة والعمليات التجارية الأخرى. ويبدو أن التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هي أكثر ما تستهلك الطاقة وبشكل كبير في الأيام الباردة والحارة. وقد زاد استهلاك المجموعة للكهرباء عن عام 2017م بنسبة 11%. وتلتزم المجموعة بمراقبة استهلاك الكهرباء من خلال تنفيذ المبادرات الداخلية للحد من استهلاك الكهرباء في المستقبل.

ووفقًا لنتائج العديد من الدراسات التي أجرتها الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه -إحدى شركات مجموعة نماء- وضعت مجموعة نماء خطة طموحة للاستفادة من الطاقة المتجددة. ويعد مستوى كثافة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد في واقع الأمر من أعلى المستويات في العالم، ويمكنه تلبية الاحتياجات من الكهرباء.

ونتيجةً لهذا التوجه نحو التحول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، فقد أطلقت المجموعة والشركات التابعة لها العديد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتهدف المجموعة إلى زيادة مساهمة مختلف مشاريع الطاقة المتجددة لتصل إلى ما بين 25 و30% من إجمالي الكهرباء المولّدة في السلطنة بحلول العام 2030م، وإجمالي الطاقة المتجددة المتوقع توليدها إلى 2،560 ميجاواط في عام 2025م.

وقد شهد العام 2018م وضع خارطة طريق إستراتيجية الطاقة المتجددة للمجموعة من أجل تحقيق أهداف تنويع مصادر الطاقة. إلى جانب مواصلة العمل على تدشين أول محطة لطاقة الرياح من نوعها في السلطنة بطاقة إنتاجية 50 ميجاواط. والانتهاء من دراسة الجدوى لإنشاء محطات هجينة (الطاقة الشمسية والديزل)؛ إذ تم اختيار 11 موقعًا لتنفيذ المشروع، وتم بموجب الدراسة طرح المناقصة.

وتولِي مجموعة نماء اهتمامًا كبيرًا للركيزة البيئية بدءًا من تحسين أنشطة التشغيل. ولقد صممت مشروعاتها لتحقيق أهداف سياسة الاستدامة. كما حددت مجموعة نماء هدفين طويلي الأجل في سياسة الاستدامة الخاصة بها: فهم وخفض كثافة الكربون لكل ميجاواط من الكهرباء والمياه المنتجة وفقًا للمعايير الدولي، وتطوير وتنفيذ حملات سنوية لتشجيع المشتركين للحد من استهلاك الكهرباء.

وتعتزم المجموعة تحقيق التوجه العالمي للحد من انبعاث الكربون الذي يعد أحد أسباب الاحتباس الحراري العالمي. وتتطلع المجموعة إلى مواصلة التزامها من خلال تطوير المشاريع الرئيسية المتعلقة بالجوانب البيئية وكذلك دعم المؤسسات الأخرى من خلال رعايات منظمة.