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أحْسُنْ ظنونَكَ بالقديرِ

الخميس 26 ديسمبر 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

أحْسُنْ ظنونَكَ بالقديرِ

 

أبو نبراس البوصافي| مسقط

 

وتريدُ أنتَ من الإضاءةِ جرَّةً

                           ويريدُ ربُّكَ أنْ يُناولكَ القمرْ

//

وتريدُ أنتَ من السَّواقي قطْرةً

                           ويريدُ ربُّكَ أنْ يُلقِّمَكَ المطرْ

//

وتريدُ أنتَ من القوافي لفْظةً

                          فيُريكَ ربُّكَ من دواوينِ الفِكرْ

//

أحْسُنْ ظنونَكَ بالقديرِ جميعِها

                        فهوَ الذي يُعطي الجميعَ بلا قدَرْ

//

وهو الذي علِمَ النفوسَ بأنَّها

                          لو ذاقتِ الدُّنيا يخالِطُها البطَرْ

//

هي قِسْمةٌ خلق القديرُ سبيلَها

                    شاخَتْ على بدْوٍ أوِ ارْتادتْ حضَرْ

//

ولوِ ارْتحلْتَ كما الوحوشِ فلنْ ترى

                            إلاَّ نصيبَكَ لنْ يُقارِبهُ البَشرْ

//

يا سيِّدي خذْ غايتي وحكايتي

                         فلعلَّها عنوانُ درْبكَ في الأثرْ

//

ولعلَّها تُتْلى على أُذْنٍ وعَـتْ

                      ويسُوقُها الشِّيَّابُ في جوِّ السَّمَرْ

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