أبو نبراس البوصافي| مسقط
وتريدُ أنتَ من الإضاءةِ جرَّةً
ويريدُ ربُّكَ أنْ يُناولكَ القمرْ
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وتريدُ أنتَ من السَّواقي قطْرةً
ويريدُ ربُّكَ أنْ يُلقِّمَكَ المطرْ
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وتريدُ أنتَ من القوافي لفْظةً
فيُريكَ ربُّكَ من دواوينِ الفِكرْ
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أحْسُنْ ظنونَكَ بالقديرِ جميعِها
فهوَ الذي يُعطي الجميعَ بلا قدَرْ
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وهو الذي علِمَ النفوسَ بأنَّها
لو ذاقتِ الدُّنيا يخالِطُها البطَرْ
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هي قِسْمةٌ خلق القديرُ سبيلَها
شاخَتْ على بدْوٍ أوِ ارْتادتْ حضَرْ
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ولوِ ارْتحلْتَ كما الوحوشِ فلنْ ترى
إلاَّ نصيبَكَ لنْ يُقارِبهُ البَشرْ
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يا سيِّدي خذْ غايتي وحكايتي
فلعلَّها عنوانُ درْبكَ في الأثرْ
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ولعلَّها تُتْلى على أُذْنٍ وعَـتْ
ويسُوقُها الشِّيَّابُ في جوِّ السَّمَرْ