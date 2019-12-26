أبو نبراس البوصافي| مسقط

وتريدُ أنتَ من الإضاءةِ جرَّةً

ويريدُ ربُّكَ أنْ يُناولكَ القمرْ

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وتريدُ أنتَ من السَّواقي قطْرةً

ويريدُ ربُّكَ أنْ يُلقِّمَكَ المطرْ

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وتريدُ أنتَ من القوافي لفْظةً

فيُريكَ ربُّكَ من دواوينِ الفِكرْ

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أحْسُنْ ظنونَكَ بالقديرِ جميعِها

فهوَ الذي يُعطي الجميعَ بلا قدَرْ

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وهو الذي علِمَ النفوسَ بأنَّها

لو ذاقتِ الدُّنيا يخالِطُها البطَرْ

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هي قِسْمةٌ خلق القديرُ سبيلَها

شاخَتْ على بدْوٍ أوِ ارْتادتْ حضَرْ

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ولوِ ارْتحلْتَ كما الوحوشِ فلنْ ترى

إلاَّ نصيبَكَ لنْ يُقارِبهُ البَشرْ

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يا سيِّدي خذْ غايتي وحكايتي

فلعلَّها عنوانُ درْبكَ في الأثرْ

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ولعلَّها تُتْلى على أُذْنٍ وعَـتْ

ويسُوقُها الشِّيَّابُ في جوِّ السَّمَرْ