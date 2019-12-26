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ما هو مشروع الغاز الروسي الذي يهدد أمريكا؟

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:47 ص بتوقيت مسقط

ما هو مشروع الغاز الروسي الذي يهدد أمريكا؟

ترجمة- رنا عبدالحكيم

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات الأسبوع الماضي على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي صممته موسكو لتجاوز أوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة في روسيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، فإن الولايات المتحدة تريد بيع المزيد من الغاز إلى أوروبا، وتقول إن خط الأنابيب سيجعل القارة تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا، التي هي على خلاف مع واشنطن بشأن سلسلة من القضايا، بما في ذلك تدخل موسكو في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الروسى ديمتري ميدفيديف إن خط الأنابيب سيكتمل في غضون أشهر على الرغم من العقوبات الأمريكية.

ما هو نورد ستريم؟

تقوم شركة نورد ستريم 1 بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا منذ عام 2011 عبر خطي أنابيب متجاورين يبلغ طول كل منهما 1224 كيلومتراً (761 ميلاً) بسعة مجتمعة تبلغ 55 مليار متر مكعب.

وبدأ العمل في "نورد 2" في 2018. سيكون له أيضًا خطوط أنابيب ثنائية بطول إجمالي يبلغ 2460 كيلومترًا وسعة 55 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لـ 26 مليون أسرة. ونورد ستريم 2 لديه الضوء الأخضر من جميع الدول الأوروبية ذات الصلة وكل ما تبقى حتى الآن هو امتداد 160 كم بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وقبل أن تعلن واشنطن فرض عقوبات على الشركات التي تبني نورد ستريم 2، قال المسؤولون الروس إن الأمر سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو بالقرب منه.

فما الذي حدث منذ إعلان العقوبات المعلنة؟

قامت الشركة السويسرية الهولندية Allseas، التي كانت تضع خط الأنابيب باستخدام سفينتين - بيونيرج سبيرت وسوليتير - بتعليق العمل لتجنب العقوبات الأمريكية. كان من المتوقع أن تضع شركة Allseas نحو 96% من جميع الأنابيب اللازمة لنورد ستريم 2.

ووفقًا لبيانات Refinitiv Eikon، فإن السفينتين الآن في طريقهما إلى ميناء مكرن في جزيرة ريجان الألمانية، حيث يتم تخزين أقسام الأنابيب الجاهزة ليتم وضعها.

وبإمكان بيونيرج سبيرت وضع الأنابيب بمعدل سرعة 5 كم في اليوم، مما يعني أنه كان سينتهي من المشروع خلال شهر تقريبًا إن لم يكن بسبب العقوبات الأمريكية.

وشاركت سفن سايبوم كاستورو سي وكاستورو ديشي أيضًا في مد الأنابيب، لكنهما لا يعملان في المشروع في الوقت الحالي.

كيف يمكن لروسيا استكمال المشروع؟

في عام 2016، اشترت شركة غازبورم  سفينة خاصة لوضع الأنابيب تسمى Academic Cherskiy لاستخدامها كملاذ أخير إذا توقفت الشركات الأوروبية عن العمل في نورد ستريم 2.

وقال مصدر في شركة غازبروم إن متوسط سرعة وضع الأنابيب في Cherskiy أبطأ من روح الريادة ولكنه لم يقدم تقديرًا محددًا. وفقًا لبيانات Refinitiv Eikon ، يقع Cherskiy حاليًا في ميناء Nakhodka في المحيط الهادئ الروسي.

وسيستغرق الوصول إلى Cherskiy حوالي 45 يومًا للوصول إلى منطقة Bornholm عبر قناة السويس أو حوالي 37 يومًا باستخدام طريق البحر الشمالي البديل في القطب الشمالي الروسي، على الرغم من أنه سيتعين أن يكون مصحوبًا بكاسر للجليد.

وتستهدف العقوبات الأمريكية الشركات التي توفر السفن التي تضع أنابيب نورد ستريم 2 على عمق 100 قدم (30 مترًا) أو أكثر تحت مستوى سطح البحر.

كم من الوقت سوف يستغرق المشروع؟

وقال ميدفيديف إن الأمر سيستغرق من روسيا شهرين إضافيين لاستكمال المشروع، مضيفًا أنه لا يرى شيئًا "كارثيًا" في العقوبات لأن موسكو وكييف اتفقتا للتو على اتفاق عبور جديد مدته خمس سنوات لشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ورفضت غازبروم التعليق على كيفية خططها لإنهاء خط الأنابيب. وقالت شركة Allseas: "غادرت سفن البناء بحر البلطيق مساء السبت".

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