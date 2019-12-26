"جارديان": هل حرائق أستراليا ناتجة عن التغير المناخي؟

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن الحرائق التي اندلعت في أستراليا مؤخرا هي الأسوأ من نوعها في عام 2019، إذ بلغت المنطقة المحترقة في جميع أنحاء أستراليا خمسة ملايين هكتار، وهي مساحة أكبر من العديد من البلدان.

وبحسب الخبراء فإن ما يحدث في أستراليا غير مسبوق، لكن السياسيين لا يزالوا يقولون إن ما يحدث في أستراليا قد حدث من قبل.

وتقول دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز إن حجم ما أحرق في تلك الولاية لم يسبق له مثيل في هذه المرحلة من موسم الحرائق. بحلول يوم الاثنين، احترق 3.41 مليون هكتار. وقالت أنجيلا بورفورد، المتحدثة باسمها، "لوضع الأمور في نصابها الصحيح، في السنوات القليلة الماضية، كان لدينا مساحة إجمالية محروقة للموسم بأكمله حوالي 280.000 هكتار".

وخلال عام 1974 احترقت مساحات أكبر قليلا مما يحدث الآن، لكن تلك الحرائق كانت ذات طبيعة مختلفة تمامًا: تغذيها أمطار فوق المتوسط ، واشتعلت الحرائق في معظم الأراضي العشبية النائية في أقصى غرب الولاية.

وعلى سبيل المقارنة، فإن حرائق هذا العام تقع إلى الشرق، حيث يعيش المواطنون، وتغذى عليها بنك هائل من الوقود الجاف في أعقاب الجفاف القياسي في البلاد. بالإضافة إلى أن رطوبة التربة في أدنى مستوياتها التاريخية في بعض المناطق، وكان معدل هطول الأمطار في الأشهر الثمانية الأولى من العام هو الأدنى على الإطلاق في المناطق الشمالية والهبوط الجنوبية لكوينزلاند.

ماذا يقول العلماء؟

ويقول ديفيد بومان مدير مركز الإطفاء بجامعة تسمانيا، إن أكثر ما يلفت النظر حول موسم الحريق هذا هو طبيعة التهديد على مستوى القارة. وأوضح الضرر في كل دولة هنا.

ويضيف بومان: "إن النطاق الجغرافي، وحقيقة حدوثه مرة واحدة، هو ما يجعله غير مسبوق". ويتابع "لم يكن هناك أبدًا أي حالة نشبت فيها حرائق من جنوب كوينزلاند، عبر نيو ساوث ويلز، إلى جيبسلاند ، في تلال أديليد ، بالقرب من بيرث وعلى الساحل الشرقي لتسمانيا".

ويواصل بومان حديثه قائلا "لا يمكنك إدارة الاقتصاد بشكل صحيح عندما تحصل على ثلث إلى نصف السكان المتأثرين بالدخان، وتركز وسائل الإعلام تمامًا على الحرائق". وأضاف "لست متأكدًا تمامًا من سبب رغبة أي شخص في أن يقنع العالم أن الحرائق الحالية كما كانت من قبل. للتعامل مع هذا النوع من الحرائق، فإن الخطوة الأولى هي الإقرار بحجم المشكلة".

ويشير روس برادستوك من مركز إدارة المخاطر البيئية في حرائق الغابات بجامعة ولونجونج، إلى حريق جبل جوسبرس، الذي بدأ بسبب ضربة صاعقة شمال غرب سيدني في أواخر أكتوبر وحرق حتى الآن حوالي 500000 هكتار، كدليل على كيفية ذلك يختلف الموسم عما حدث من قبل.

وتسببت حرائق على الساحل المركزي لنيو ساوث ويلز في إشعال حريق ضخم، لكن برادستوك يقول إنه كان من شبه المؤكد أنه أكبر حريق غابات في نقطة اشتعال مسجلة في أستراليا، وبالنسبة للغابات في مناطق خطوط العرض الوسطى، وربما في العالم. يقول إنه أكبر من الحرائق في كاليفورنيا وأوروبا المتوسطية.

هل مناطق الحرائق هذا العام تضررت من قبل؟

من المؤكد أن بعضها تضرر من قبل، لكن هذا الموسم شهد أيضًا فقد الغابات المطيرة والغابات الأوكالبت الرطبة والمستنقعات الجافة ومزارع الموز التي لا تحترق عادة لأنها رطبة جدًا.

ودفعت الأضرار التي لحقت غابات غندوانا المطيرة في 40 محمية بين بريسبان ونيوكاسل إلى مركز اليونسكو للتراث العالمي للتعبير في الشهر الماضي عن قلقها للسلطات الأسترالية. وتشمل الاحتياطيات أكبر مناطق الغابات المطيرة شبه الاستوائية على هذا الكوكب، وبعض الغابات المطيرة المعتدلة الدافئة، وجميع الغابات المطيرة المعتدلة الزان في القطب الجنوبي تقريبًا. وهم يعتبرون رابطًا حيًا للنباتات التي غطت شبه جزيرة جندوانا في الجنوب قبل أن تنفجر قبل حوالي 180 مليون عام.

ماذا عن الدخان؟

وتقول السلطات إن الدخان الذي تسبب في خنق سيدني وكانبيرا وغيرها من المراكز والبلدات في الأسابيع الأخيرة قد تسبب في تلوث يصل إلى 11 مرة أكثر من المستوى الخطير لصحة الإنسان. في سيدني، كان تلوث الهواء خطيرًا لمدة 30 يومًا على الأقل.

وأخبر ريتشارد بروم مدير الصحة البيئية في نيو ساوث ويلز المراسلين أن الدولة تعاني من "حالة طوارئ غير مسبوقة فيما يتعلق بالدخان". وقال بروم إن هناك أدلة على أن عدد الأشخاص الذين يحضرون إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات والذين يحتاجون إلى مساعدة أعلى بكثير من المعتاد في تلك الحالات.

ما هو دور التغير المناخي؟

إن انبعاثات الغازات الدفيئة لا تسبب حرائق الغابات، ولكنها تلعب دوراً واضحاً في زيادة متوسط درجات الحرارة وخاصة درجات الحرارة الشديدة وتسهم في الظروف الجافة للغاية التي يعاني منها شرق أستراليا.

ويشير العلماء إلى النقص المطلق في الرطوبة في المشهد كسبب رئيسي للحرائق بشدة. وجدت دراسات متعددة أن أزمة المناخ تطيل موسم الحريق.