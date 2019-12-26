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بنك تايلاند المركزي يتوقع نموًا بنسبة 2.8%

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:26 ص بتوقيت مسقط

بنك تايلاند المركزي يتوقع نموًا بنسبة 2.8%

ترجمة- رنا عبدالحكيم

توقع محافظ بنك تايلاند (BoT) أن يتوسع الاقتصاد التايلندي بنسبة 2.8% العام المقبل نتيجة لصرف ميزانية الحكومة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وقال فيراثاي سانديرابهوب محافظ بنك تايلاند المركزي "سيكون معدل النمو الاقتصادي أعلى بنسبة 2.8 %، مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 عند 2.5%". وأضاف "سيقر البرلمان مشروع قانون عام 2020 . وتحقق المشروعات الكبرى بالفعل تقدمًا كبيرًا مثل العديد من المشاريع الاستثمارية وستبدأ شبكات الاتصال وستظهر المشاريع المتعلقة بالمؤسسات المالية".

وقال إن تايلاند يمكنها أن تحقق نتائج أفضل من النمو بنسبة 2.8%.

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