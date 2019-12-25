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"الكأس الغالية": العروبة يتفوق على النصر بذهاب دور الثمانية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

"الكأس الغالية": العروبة يتفوق على النصر بذهاب دور الثمانية

 

الرؤية - أحمد السلماني

اقتنص العروبة فوزا مستحقا على النصر في لقاء الذهاب بدور الثمانية من الكأس الغالية، وذلك بأقدام قائده يونس مبارك في شوط المباراة الأول.

وشهدت انطلاقة اللقاء بداية حذرة من الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب مع أفضلية نسبية بفضل تحركات حمد الحبسي إلا أن هذه السيطرة لم تشكل أية خطورة فيما لم يحاول العروبة التقدم وإنما الاعتماد على المرتدات والكرات الطويلة التي تهادت إحداها ليوسف المخيني هيأها برأسه ليونس المخيني الذي أودعها الشباك النصراوية معلنا التقدم للعروبة في الدقيقة 31.

واستمر أداء الفريقين الممل في شوط المباراة الثاني بعد أن نجح العروبة في تسييرها وفق ما يريد وسعيه نحو الخروج متقدما ذهابا بعد أن لعب بواقعية، كونه يخوض المباراة بتشكيلة شابة، ويقابل النصر المدجج بالنجوم المحلية التي لم تظهر سوى نادرا، تسديدتين لعبدالرحمن الغساني وأخرى لمحمد خصيب تعامل معهما حارس العروبة عبدالعزيز الحسني ببراعة لينجح العروبة في التقدم ذهابا بهدف يونس مبارك، وسيلتقي الفريقان 17 يناير المقبل إيابا في مجمع صلالة الرياضي.

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