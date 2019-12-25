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بالفيديو.. الكشف عن سبب إيقاف حكم عربي "مدى الحياة"

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 05:00 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الكشف عن سبب إيقاف حكم عربي "مدى الحياة"

 

 

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة عن ممارسة التحكيم، وذلك بعد الأحداث التي رافقت مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وكان التيازي احتسب أربع ركلات جزاء خلال المباراة، منها ثلاث لفريق أولمبيك خريبكة الذي فاز بالمباراة 4-1.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه الرسمي أن أخطاء التيازي التي وقع فيها أثرت على نتيجة المباراة، وأنه بناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، فإنه قرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم.

وقالت مصادر لوسائل إعلام مغربية، إنه تم إيقاف الحكم مدى الحياة ليس فقط بسبب أخطائه في هذه المباراة باحتسابه أربع ركلات جزاء غير صحيحة، بل نتيجة سلسلة من الأخطاء الكثيرة المتراكمة على مدى المواسم الماضية، وأنه لم يدر أي مباراة إلا حدثت فيها مشكلة أو مشاكل بسبب قراراته التحكيمية.

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