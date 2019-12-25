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اعتماد عقد عُمان الآجل لتسعير النفط الخام الكويتي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:01 م بتوقيت مسقط

اعتماد عقد عُمان الآجل لتسعير النفط الخام الكويتي

مسقط - الرؤية
 أعلنت بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اعتماد العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة مؤشراً لتسعير صادرات النفط الخام الكويتي المتجهة إلى القارة الآسيوية ابتداءاً من 1 فبراير 2020.

ويشكل هذا القرار تأكيداً على مكانة العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة كمعيار رئيسي لتسعير النفط في منطقة الشرق الأوسط. ويعد هذا العقد الأداة الأكثر فعالية وشفافية لإدارة المخاطر واستكشاف الأسعار في أسواق النفط الخام الكبريتي في المنطقة وذلك بسبب جودة الخام العماني والتي تتقارب إلى حد كبير مع جودة معظم النفوط التي تستخرج من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فهو يشكل مؤشر التسعير الأمثل والأدق.

وتعليقاً على ذلك، قال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: "مما لا شك فيه أن الجمع بين أهمية خام عمان المعتمد كمؤشر للنفط في المنطقة، والعقد الآجل والأطر التنظيمية التي يخضع لها في البورصة، فضلاً عن المعدلات القياسية للتسليم الفعلي، يجعل من هذا العقد معياراً بالغ الأهمية لشركات النفط الوطنية، والتي ترغب في الاستفادة من آلية تمتاز بالشفافية لتسعير صادراتها من النفط الخام".

وأضاف السلامي: "نرحب بقرار مؤسسة البترول الكويتية في اعتماد العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة لتسعير صادرات النفط الخام الكويتي لآسيا. كما أننا نثمن الثقة التي منحت لنا، ونحن ملتزمون بتزويد المنطقة بآليات موثوقة ومتطورة لإدارة المخاطر واستكشاف الأسعار".

وبذلك يصبح العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة المعيار الرسمي لخمسة منتجين في منطقة الشرق الأوسط، وهم سلطنة عمان وإمارة دبي والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت.

 

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