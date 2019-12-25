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ماذا قالت خطيبة جمال خاشقجي بعد صدور الحكم ضد القتلة ؟

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 03:43 م بتوقيت مسقط

ماذا قالت خطيبة جمال خاشقجي بعد صدور الحكم ضد القتلة ؟

 

قالت خديجة جانكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها لن تنسى من يسعى إلى التغطية عن جريمة قتل جمال خاشقجي.

ونشرت جانكيز تغريدة باللغتين الانجليزية والعربية على حسابها الرسمي على "تويتر"، وجاء بها:

"As we will never forget you, we will not forget your murderers, and also those who are trying to cover up your murder".

"مثلما لن ننساك ولن ننسى قاتليك، وأيضا لن ننسى من يسعى للتغطية على جريمة القتل".

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أصدرت منذ يومين أحكام بالإعدام في حق 5 أشخاص متهمين بقتل خاشقجي، والسجن لـ3 آخرين بمدد متفاوتة يصل مجملها إلى 24 عاما.

وقالت النيابة إن التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي استكملت، وإن أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السابق وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي لم يثبت تورطهما في هذه الجريمة.

وأضافت أنه تم الإفراج أيضا عن القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي لعدم ثبوت التهمة عليه.

 

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