د. ريم سليمان الخش| باريس

(روما وعربي مغترب)

تناقضها يُعيّشني الأمرّا

وكيف لمشتهيها أنْ يفرّا ؟

//

هي الأنثى الشرارة في ضلوعي

لتتركها كمن للنار خرّا

//

وكم أضمرتُ: لو تخبو ولكنْ

تزيدُ غوايةً لأزيدَ حرّا

//

مهرولة إلى أحضان شمسي

ممرغة برملٍ قد تعرى

//

محرضة هجوم الموج مدّا

لينفذ عمق ماترجوه غمرا

//

لينحتَ في تضاريسٍ تراءت

كمرجانٍ على شطي استقرا

//

تُبللني بعشقٍ مستميتٍ

أعاينه اقتحاما ثمّ جذرا

//

ولا أدري أترغبني وجودا؟

أم الودّ الذي (...) قد كان وطرا!

//

مجففة جموح البحر عصرا

لتتركني طريح الشك قعرا

//

وقد صهلت بأخيلتي خيولٌ

تسابقها إلى الأدغال سِرا

لتذروني غبارا فزَّ صحرا

وأنشق مايغمّ الصدر غِرا

//

وأبقى في احتقانٍ كارثيّ

بحمى الغدر أهذي مقشعرا

//

تعاودني غمائم بارقاتٍ

كأنْ لم أحتسِ السمّ الأمرا!

//

لتهطل في عروقٍ ظامئاتٍ

وأرعدها شتاءً مكفهرا

//

وترقص في هضابٍ موحشاتٍ

ولاتخشى الأفاعيَ أن تمرّا

//

مبللة تحن إلى ردائي

وطقسي من تقلّبها اكفهرا

//

تهزّ بكعبها الملكيّ كهفي

كقيصرَ من خيام البدو مرّا

//

متوجةً بخصرٍ جاء يغزو

له صارت جنود الذات أسرى

//

ليسكتَ بي وحوشا ضارياتٍ

فلا تعوي بليلٍ إذْ تَعرّى!

//

ولاأدري أيتركني أسيرا

بغابتها وريح الشؤم مجرى

//

تُخدرني بعطرٍ بربريٍّ

وهل برحيقها الوحشي أبرا؟!

//

تُصبّ عليَ من دنٍ عتيقٍ

لتلعقني مع الشيطان خمرا

//

وأسكر ثمّ أقسم أنّ جرحي

يُلازمني ولم تبرِئه سكرا!

//

فأتركها كؤوسا فارغاتٍ

ولا أنوي امتلاء الكأس تترا

//

وتقسم أنْ ستغرقني جراحا

إذا اختزنت شفاهيَ طعم أخرى!

//

وتقسم أنْ سترديني صريعا

وتبتره إذا ما احتجّ بترا

//

أنا الشرقي تعرفني الصحارى

جسورا في تفرّده هزبرا

//

ولكني أمام (الخصر...) أغدو

لروما طوع ماتبغيه هِرّا