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تُخدرني بعطرٍ بربريٍّ

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

تُخدرني بعطرٍ بربريٍّ

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

(روما وعربي مغترب)

تناقضها يُعيّشني الأمرّا

                    وكيف لمشتهيها أنْ يفرّا ؟

//

هي الأنثى الشرارة في ضلوعي

                         لتتركها كمن للنار خرّا

//

وكم أضمرتُ: لو تخبو ولكنْ

                          تزيدُ غوايةً لأزيدَ حرّا

//

مهرولة إلى أحضان شمسي

                        ممرغة برملٍ قد تعرى

//

محرضة هجوم الموج مدّا

                      لينفذ عمق ماترجوه غمرا

//

لينحتَ في تضاريسٍ تراءت

                    كمرجانٍ على شطي استقرا

//

تُبللني بعشقٍ مستميتٍ

                          أعاينه اقتحاما ثمّ جذرا

//

ولا أدري أترغبني وجودا؟

              أم الودّ الذي (...) قد كان وطرا!

//

مجففة جموح البحر عصرا

                    لتتركني طريح الشك قعرا

//

وقد صهلت بأخيلتي خيولٌ

                      تسابقها إلى الأدغال سِرا

لتذروني غبارا فزَّ صحرا

                     وأنشق مايغمّ الصدر غِرا

//

وأبقى في احتقانٍ كارثيّ

                   بحمى الغدر أهذي مقشعرا

//

تعاودني غمائم بارقاتٍ

                   كأنْ لم أحتسِ السمّ الأمرا!

//

لتهطل في عروقٍ ظامئاتٍ

                       وأرعدها شتاءً مكفهرا

//

وترقص في هضابٍ موحشاتٍ

                  ولاتخشى الأفاعيَ أن تمرّا

//

مبللة تحن إلى ردائي

                   وطقسي من تقلّبها اكفهرا

//

تهزّ بكعبها الملكيّ كهفي

                  كقيصرَ من خيام البدو مرّا

//

متوجةً بخصرٍ جاء يغزو

               له صارت جنود الذات أسرى

//

ليسكتَ بي وحوشا ضارياتٍ

                     فلا تعوي بليلٍ إذْ تَعرّى!

//

ولاأدري أيتركني أسيرا

                  بغابتها وريح الشؤم مجرى

//

تُخدرني بعطرٍ بربريٍّ

                وهل برحيقها الوحشي أبرا؟!

//

تُصبّ عليَ من دنٍ عتيقٍ

                   لتلعقني مع الشيطان خمرا

//

وأسكر ثمّ أقسم أنّ جرحي

                 يُلازمني ولم تبرِئه سكرا!

//

فأتركها كؤوسا فارغاتٍ

               ولا أنوي امتلاء الكأس تترا

//

وتقسم أنْ ستغرقني جراحا

          إذا اختزنت شفاهيَ طعم أخرى!

//

وتقسم أنْ سترديني صريعا

                    وتبتره إذا ما احتجّ بترا

//

أنا الشرقي تعرفني الصحارى

                   جسورا في تفرّده هزبرا

//

ولكني أمام (الخصر...) أغدو

                 لروما طوع ماتبغيه هِرّا

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