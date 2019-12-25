"فورين بوليسي": انقلابات فاشلة وتدخلات عسكرية وفضائح رئاسية.. أبرز ملامح 2019

ترجمة-رنا عبدالحكيم

رصد تقرير موسع نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكي، ما شهدته دول العالم من أحداث تسببت في الكثير من القلاقل، بدءًا من الانقلاب الفاشل الذي قام به خوان غايدو في فنزويلا مرورا بتوغل تركيا في شمال سوريا.

وقامت فورين بوليسي بنشر خمسة أحداث هذا الأسبوع في إصدارها الخاص وستقوم بنشر خمسة أخرين الأسبوع المقبل.

1- الولايات المتحدة وتركيا في سوريا

بدأ العام مع فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل محموم للتراجع عن انسحاب الرئيس المزمع من سوريا. وبعد مرور عام، بقيت مئات من القوات الأمريكية. وأغضب الدعم الأمريكي للقوات الديمقراطية السورية تركيا منذ فترة طويلة، وهي حليفة لحلف الناتو والتي تعد الجماعة التي يقودها الأكراد تهديدًا إرهابيًا. هذا العام، حاول كبار المسؤولين الأمريكيين تطوير آلية من شأنها إرضاء أنقرة، وضمان سلامة الأكراد، والسماح للتحالف بمواصلة عملياته ضد تنظيم "داعش".

ولكن في مكالمة هاتفية مصيرية في أكتوبر، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده الطويل بشن غزو عبر الحدود. استسلم ترامب هذه المرة، وحرك حفنة من القوات الأمريكية حتى يتمكن الأتراك من بدء الهجوم ضد الأكراد.

وللمرة الثانية، حث مستشارو ترامب الرئيس على عكس المسار. وقد فعل ذلك في النهاية، وأمر حوالي 600 جندي بالبقاء في منطقة دير الزور لحراسة احتياطيات النفط الغنية في المنطقة ومواصلة قتال داعش. استقرت المنطقة، ولكن بتكلفة إنسانية كبيرة: قُتل المئات وتشرد حوالي 200 ألف شخص.

2- مساءلة ترامب وفضيحة أوكرانيا

وتسببت مساعي ترامب للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس ديمقراطي هذا العام إلى عزل رئيس أمريكي ثالث في التاريخ، مما وضع جهاز الأمن القومي الأمريكي في دائرة الضوء. وبينما يضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل محاكمة سريعة والبراءة في يناير، أشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أنها لن ترسل مواد المساءلة إلى أن ترى كيف سيتم تنظيم المحاكمة، وهو تكتيك محتمل للتأخير.

وأثارت معركة الاقالة المخاوف بشأن استخدام الرئيس لمنصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي واستمرار التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة. كما شحذ الانقسام السياسي المرير بالفعل.

3- محادثات كوريا الشمالية.. الفوضى والمماطلة

وأعطت المحادثات النووية التاريخية بين ترامب والزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونغ أون في عام 2018 أملاً في أن يتمكن البلدان من تخفيف حدة التوتر ومنع المواجهة النووية. وتوقفت المحادثات بعد قمة سنغافورة في يونيو 2018. في حين تعهد الجانبان بالتزامات شفهية كبيرة في عام 2019، شهد العام تدهورًا تدريجيًا في العلاقات الثنائية.

واتهمت بيونج يانج واشنطن بعدم الوفاء بالتزامها بتخفيف العقوبات الاقتصادية، وطالبت كذلك بضمانات الأمن القومي. واشنطن، من جانبها، لم تكن راضية تمامًا عن جهود نزع السلاح النووي من بيونج يانج. المأزق الذي نشأ أقنع كوريا الشمالية بأن المحادثات قد توقفت بالكامل.

في الأسابيع الأخيرة، اختبرت بيونغ يانغ محركًا صاروخيًا ، ووعد المسؤولون الكوريون الشماليون بتسليم الولايات المتحدة "هدية عيد الميلاد" إذا لم تمتثل لمطالبها. كل هذا يشير إلى أن بيونغ يانغ تستعد لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، ربما بحلول نهاية العام.

4- إيران

تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة في عام 2019، مع سريان حملة الضغط الأمريكية القصوى وانتقدت طهران العقوبات الأمريكية القاسية. (انسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 في عام 2018.)

في مارس، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي مجموعة إرهابية. رداً على ذلك، جددت طهران برنامجها النووي وبدأت في مضايقة السفن التجارية في ممرات الشحن الرئيسية في الخليج العربي وحتى الاستيلاء عليها. أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار في يونيو، مما أدى تقريبًا إلى غارة جوية انتقامية أمريكية. يبدو أن النقص الواضح في استجابة الولايات المتحدة - رغم وجود أدلة على وجود ضربة أمنية غير معترف بها - شجع طهران، التي شنت هجومًا متطورًا على منشأة نفط سعودية رئيسية في سبتمبر.

وتوقفت الهجمات في الأسابيع الأخيرة حيث شنت طهران حملة وحشية ضد أسوأ اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عامًا.

5- أزمة فنزويلا

وتشبث الرئيس الفنزويلي المدعوم من روسيا نيكولاس مادورو بالسلطة هذا العام على الرغم من الانهيار الاقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد والمعارضة الشرسة من جوان جوانو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في يناير بدعم من الغرب. هددت التوترات بالتصاعد في مايو، عندما حاول غايدو وفشلت في إشعال الانتفاضة.

واعتبرت محاولة الانقلاب بمثابة فشل محرج للولايات المتحدة وخاصة مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي يقال إنه مهندس محاولات متعددة لإسقاط مادورو. بالإضافة إلى العقوبات القاسية، ذهبت الولايات المتحدة إلى حد وضع الخيارات العسكرية، لكنها لم تتخذ أي إجراء.