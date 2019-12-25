"فايننشال تايمز": 2019 عام الاضطرابات الشعبية حول العالم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

وصف تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية العام 2019 بأنه عام الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية في العالم.

ومن حيث الانتشار الجغرافي الهائل، من الصعب التفكير في عام آخر لمنافسة هذا العام؛ حيث اندلعت احتجاجات كبيرة بما يكفي لتعطيل الحياة اليومية وإصابة الحكومات بالذعر في كل من: هونج كونج والهند وتشيلي وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وروسيا ومالطا والجزائر والعراق وإيران ولبنان والسودان، والقائمة تطول.

ومع ذلك، فإن كل هذا الاضطرابات تحد حتى الآن الجهود للتوصل إلى تفسير عالمي مقنع. وأحد أسباب عدم وجود تحليل هو أن تمردات 2019 حدثت في أماكن متباينة، في مدن عالمية ثرية مثل هونج كونج وبرشلونة، وكذلك في دول فقيرة ومعزولة نسبيًا مثل السودان وفنزويلا. هذا يجعل من الصعب وضع عامل مشترك بينها.

لكن على الرغم من أن ثورات 2019 لم تسقط بعد قائدًا أو رئيسًا عالميًا، إلا أنها بالتأكيد حركت أحداث رئيسية. أجبرت الاحتجاجات والاضرابات رئيس بوليفيا على ترك منصبه في نوفمبر، بعد 13 عامًا في السلطة.

ومن بين القادة السياسيين الآخرين الذين سقطوا في المظاهرات الجماهيرية عبد العزيز بوتفليقة من الجزائر وعمر البشير من السودان، وكلاهما سقط في أبريل بعد عقود من الحكم. (في حالة البشير، قام الجيش بانقلاب، بعد شهور من الاحتجاجات.) اضطر رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، إلى ترك منصبه في نهاية شهر أكتوبر بعد أسبوعين من الاحتجاجات الجماهيرية. في الشهر التالي، استقال عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، بعد عدة أشهر من الاضطرابات. في كل من إيران والعراق، قوبلت المظاهرات الحاشدة بمستويات مروعة من العنف، حيث قُتل المئات في شوارع كلا البلدين.

وتباينت شرارة المظاهرات الجماهيرية من بلد إلى آخر. في بعض الأماكن، كان هذا دافعًا اقتصاديًا - مثل ارتفاع أسعار المترو في تشيلي أو فرض ضريبة مقترحة على واتس آب في لبنان. في أماكن أخرى، كان الدافع سياسيًا بشكل أكثر وضوحًا، مثل القوانين الجديدة المتعلقة بالجنسية واللاجئين في الهند، أو قانون التسليم المقترح في هونج كونج.

وتعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة تنظيم قوية في كل مكان، حيث تسمح للمتظاهرين بتجميع المظالم والشعارات والتكتيكات. في محاولة لمنع انتشار الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أغلقت الهند الاتصالات المتنقلة في بعض المدن المتأثرة بالاضطرابات الجماعية.

لكن بينما من الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تستحضر بسهولة المظاهرات الكبيرة، إلا أن هذه العلامة التجارية الجديدة من التمرد "بلا قيادة" قد تعاني أيضًا من تلقاء نفسها. ربما نتيجة لذلك، نجح عدد قليل نسبيًا من المظاهرات حتى الآن في الإطاحة بالزعماء.

وفي نهاية عام 2019 لازالت استجابة إدارة مودي في الهند خرقاء وعنيفة حيث اعتقل مثقفين بارزين أمام كاميرات التلفزيون والشرطة واستخدام أساليب وحشية ضد الطلاب. ربما تستمر الاضطرابات في الهند في عام 2020. كما يبدو أن الاحتجاجات في هونج كونج ستستمر، في حين يمكن أن تتصاعد المواجهة في إسبانيا وتشيلي.

لذا، بينما يتأهل 2019 بالفعل للحصول على مكان في سجلات الاحتجاجات في الشوارع، من الممكن أن ينضم عام 2020 إلى الأعوام الأكثر اضطرابا حول العالم.