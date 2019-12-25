"بلومبرج": 2020 يبشر بنمو اقتصادي عالمي مع هدوء السياسات النقدية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية إن 2019 هو العام الذي عادت فيه البنوك المركزية مرة أخرى إلى معركة أسعار الفائدة، مما قلل الاهتمام بالتعامل مع التباطؤ الناجم عن الحرب التجارية والانخفاض اللاحق في قطاع التصنيع.

وحقق بعض البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعض التقدم على الأقل في رفع أسعار الفائدة قبل عام 2019، مما أوجد مجالًا للتخفيف من حدة الركود وسط أضعف نمو منذ الأزمة المالية العالمية. لكن بنوك أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، وقعت في موقف أكثر صعوبة واضطرت إلى خفض معدلات الفائدة لأقل من الصفر، مما زاد من الاستياء من معدلات الفائدة السلبية.

ويبدو أن عام 2020 سيكون عاما أكثر هدوءا للسياسة النقدية. وتبدو آفاق النمو أكثر إشراقاً.

واستعراض تقرير بلومبرج ربع السنوي لبعض البنوك المركزية في العالم، ما يلي:

1- الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

معدل الأموال الفيدرالية الحالية (الحد الأعلى) 1.75 %.

التوقعات لنهاية عام 2020: 1.75%

لم يترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدنى شك في أن أسعار الفائدة معلقة لفترة طويلة، وقال في 11 ديسمبر الجاري إن الموقف الحالي "من المرجح أن يظل مناسبًا"، إلا إذا كانت التوقعات الفيدرالية المواتية للاقتصاد قد شهدت إعادة تقييم مادي. وتحدث باول بعد أن أبقى واضعو السياسات أسعار الفائدة ثابتة في نطاق مستهدف بنسبة 1.5% إلى 1.75% بعد ثلاث تخفيضات متتالية، ونشرت توقعات تظهر أن 13 من أصل 17 مسؤولًا لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة خلال عام 2020. ومن شأن ذلك أن يبقيهم على الهامش خلال الانتخابات الرئاسية عام.

ودفعت الضغوط في أسواق المال إلى شراء سندات الخزانة لاستعادة احتياطيات وافرة في النظام المصرفي. يجادل بعض المستثمرين بأنه سيحتاج إلى توسيع نطاق تلك المشتريات إلى الأوراق المالية قصيرة الأجل التي تحمل كوبون. وقال باول إنهم ليسوا مستعدين لاتخاذ مثل هذه الخطوة، لكنهم سيفعلون ذلك إذا لزم الأمر.

2- البنك المركزي الأوروبي

معدل الودائع الحالية: -0.5%

توقعات نهاية عام 2020: -0.5%

تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف التحفيز مرة أخرى إذا لزم الأمر، إلا أن المسؤولين أشاروا علنًا إلى أنهم يفضلون التوقف بعد أن دفع ماريو دراجي حزمة مثيرة للجدل في سبتمبر للمساعدة في تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

ويشير صناع السياسة بشكل متزايد إلى الآثار الجانبية الضارة لسعر الودائع السلبي للمؤسسة - مثل الربحية البنكية المتقلصة والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي - وقد وعدت كريستين لاجارد، خليفة دراجي على رأس المؤسسة، بتقييمها كجزء من الاستعراض الاستراتيجي الأول منذ عام 2003.

ويتوقع الاقتصاديون والمستثمرون بقاء أسعار الفائدة على حالها وسيستمر التيسير النقدي طوال عام 2020 وما بعده. ولكن قد يتم اختبار البنك المركزي مرة أخرى إذا تعثر الاقتصاد في ظل حالة من عدم اليقين في التجارة أو في حالة انتشار انهيار الصناعات التحويلية في الكتلة إلى قطاع الخدمات.

3- بنك اليابان المركزي

المعدل الحالي لسعر الفائدة: -0.1%

توقعات نهاية عام 2020: -0.1%

تبدو التوقعات بالنسبة لبنك اليابان (المركزي) في عام 2020 أكثر إشراقًا إلى حد ما، بعد إطلاق حزمة الإنفاق الحكومي لدعم النمو وبعض علامات التحسن في الاقتصاد العالمي. هذا من المرجح أن يبقي البنك في الانتظار حتى الآن. نظرًا لأن معدل الفائدة الرئيسي في المنطقة السلبية بالفعل والأصول المدرجة في ميزانيتها العمومية أكبر من اقتصاد البلاد، فإن عقبة التحرك مرة أخرى مرتفعة على الرغم من التوجيهات التي يقول البنك إنها تميل نحو التيسير.

ومع ذلك، سيراقب هاروهيكو كورودا محافظ البنك، بعناية التطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والازمة الاقتصادية الناجمة عن زيادة ضريبة المبيعات في الخريف. بدأ بعض الاقتصاديين يشككون فيما إذا كان تأثير رفع الضرائب سيكون أصغر بالفعل مما كان عليه الحال في المناسبات السابقة كما كان يأمل صناع السياسة.

4- بنك انجلترا

سعر الفائدة الحالي: 0.75%

التوقعات لنهاية عام 2020: 0.75%

من المقرر تعيين محافظ جديد لبنك إنجلترا (المركزي) في عام 2020، وبذلك ينتهي البحث غالبًا عن خليفة لمارك كارني المحافظ الحالي.

وفوز بوريس جونسون الحاسم في الانتخابات العامة، مهد الطريق لحكومته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل. وسيتعين على أندرو بيلي، الذي يبدأ عمله في 16 مارس المقبل، أن يتعامل مع تباطؤ عالمي وقلة في الاستثمارات. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن موعدا نهائيا آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخيم بالفعل على الأجواء؛ حيث تحتاج المملكة المتحدة إلى تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل ما لم يطلب جونسون تمديدها.

وفي الوقت الحالي، يثار القلق بشأن التوقعات أن اثنين من صناع السياسة التسعة في بنك إنجلترا يرغبون في خفض أسعار الفائدة. ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان فوز جونسون، وكذلك التطورات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد غيرت الصورة.

5- بنك الشعب الصيني

أفضل معدل إقراض حاليًا لمدة عام: 4.35%

معدل إعادة الشراء العكسي (OMO لمدة 7 أيام): 2.50%

التوقعات لنهاية عام 2020: 4.35% إلى 2.35%

وكان المحللون الذين توقعوا بدء التسهيل النقدي على نطاق واسع من قبل بنك الشعب الصيني في عام 2019 يشعرون بخيبة أمل مستمرة، وأشار المحافظ يي قانغ إلى أنه يعتزم اتباع المسار المتواضع والحافز للتحفيز في عام 2020. ومع ذلك، إذا حدث ضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتوقع الاقتصاديون أن يواصل البنك المركزي الإفراج عن النقود في النظام من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي، كما كانت الطريقة المفضلة لزيادة الإنتاج هذا العام.

وحدد النهج الحذر للتخفيف من خلال معركة الصين الحالية مع شكل من الركود المتمثلة في مكاسب أسعار المستهلك مدفوعة وراء هدف بنك الشعب الصيني بنسبة 3% من المواد الغذائية إلى جانب انخفاض أسعار المصنع. ويتوقع الاقتصاديون حاليًا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى أقل من 6% العام المقبل، وهو تطور يبدو أن قادة الحزب الشيوعي مرتاحون له. وتظهر المراجعة الأخيرة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 أن الهدف طويل الأمد لمضاعفة حجم الاقتصاد في هذا العقد أصبح أكثر سهولة.