فتح 8 كيلومترات من ازدواجية طريق "بركاء – نخل"

مسقط – الرؤية

افتتحت وزارة النقل أمس جزءا من مشروع ازدواجية طريق "بركاء -نخل" أمام الحركة المرورية بطول 8 كيلومترات، ويبدأ من منطقة حبراء بولاية وادي المعاول وينتهي قبل دوار نخل.

ويأتي افتتاح هذا الجزء من الطريق استكمالا للجزء الذي تم افتتاحه سابقاً بطول 14 كيلومترا ليصبح بذلك إجمالي الأجزاء المفتتحة أمام الحركة المرورية 22 كيلومترا.

ويتضمن الجزء الجديد حارتين في كل اتجاه بعرض (3.75م) لكل حارة مع أكتاف أسفلتية خارجية بعرض (2.5م)، وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض (1.2م)، وتقاطع علوي واحد في ولاية وادي المعاول؛ لخدمة القرى الواقعة على يمين ويسار الطريق.

كما شملت الازدواجية افتتاح دوارين للحركة المرورية في قرية أفي والمريغة بولاية وادي المعاول، وثلاثة أنفاق لعبور المشاة في قرى الولاية والتي تخدم المؤسسات الحكومية والخاصة والمباني السكنية، ويحتوي الطريق على الحواجز الجانبية الخرسانية والمعدنية وأعمال الدهانات الأرضية واللوائح الإرشادية التي تفي بمواصفات السلامة المرورية. كما يساهم افتتاح الطريق في زيادة انسيابية الحركة المرروية وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في ولايات محافظة جنوب الباطنة.