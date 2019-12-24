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178 مليون ريال عماني بنهاية أكتوبر

7.8% زيادة في إجمالي إيرادات فنادق السلطنة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:30 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 7.8% لتصل إلى 177 مليونا و727 ألف ريال عماني مقارنة بـ 164 مليونا و937 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2018م فيما بلغت نسبة الإشغال 52.3% بنهاية أكتوبر 2019م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أكتوبر 2019 بلغ مليونا و401 ألف و854 نزيلا بارتفاع نسبته 17.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغ عدد النزلاء خلالها مليونا و192 ألفا و465 نزيلا. وقد شكل النزلاء الأوروبيون النسبة الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية أكتوبر 2019 ليبلغ عددهم 445 ألفاً و420 نزيلا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 438 ألفا و517 نزيلا ثم النزلاء الآسيويين الذين بلغ عددهم 177 ألفا و400 نزيل والخليجيين الذين بلغ عددهم 167 ألفا و684 نزيلا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية الذين بلغ عددهم 60 ألفا و533 نزيلا ومن الأمريكيتين 55 ألفا و642 نزيلا إضافة إلى 13 ألفا و617 نزيلا من أوقيانوسيا و9 آلاف و654 نزيلا من أفريقيا و33 ألفا و386 نزيل من الجنسيات الأخرى.

 

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