الجمعية الفلكية تحدد 22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

مسقط – الرؤية
تستعد الجمعية الفلكية العمانية، وبالتعاون مع شركائها من دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة، لرصد ظاهرة الكسوف الحلقي النادر الذي تشهده سماء السلطنة مع شروق يوم الخميس 26 ديسمبر القادم.
وتسعى الجمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في الفعاليات الخاصة برصد كسوف الشمس ولتغطية أكبر مساحة جغرافية في السلطنة بحيث تساهم الجمعية في توفير نظارات الكسوف والمناظير الفلكية اللازمة لرصد الكسوف لتمكينهم من رصد الكسوف بطريقة آمنة وتقديم تجربة مميزة لهم.
من جانبه قال إبراهيم بن محمد المحروقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية ومسؤول فعاليات الرصد الجماهيرية بمشروع الكسوف الحلقي: "قامت الجمعية الفلكية العمانية بتحديد أكثر من 22 موقع للرصد الجماهيري في جميع محافظات السلطنة".
وأضاف المحروقي: "سيتم توزيع النظارات الآمنة لرصد الكسوف في جميع المواقع، وتم اختيار بعض الكليات والجامعات والمدارس للمشاركة في استضافة وتنظيم فعاليات رصد الكسوف الحلقي وذلك لإبراز دورهم المجتمعي وزيادة شغف الطلاب بعلم الفك وإبراز جهود النوادي الفلكية بها".
|
م
|
الولاية
|
الموقع
|
LOCATIONS
|
|
السيب
AL SEEB
|
شاطئ السيب (سور آل حديد)
|
AL SEEB BEACH – SUR AL HADID
|
|
صلالة
SALALAH
|
شاطئ الدهاريز
|
AD DAHARIZ BEACH
|
|
نزوى
NIZWA
|
جامع السلطان قابوس - نزوى
|
SULTAN QABOOS MOSQUE - NIZWA
|
|
البريمي
AL BURAIMI
|
كلية البريمي الجامعية
|
AL BURAYMI UNIVERSITY COLLEGE
|
|
إبراء
IBRA
|
جامعة الشرقية
|
A’SHARQIYAH UNIVERSITY
|
|
المضيبي
AL MUDAYBI
|
مكتبة السيد حمد البوسعيدي
|
SAYYED HAMAD ALBUSAIDI LIBRARY
|
|
الأشخرة
AL ASHKHARA
|
فندق أتانا الأشخرة
|
ATANA STAY AL ASHKARA
|
|
خصب
KHASAB
|
فندق أتانا خصب
|
ATANA KHASAB HOTEL
|
|
أدم
ADAM
|
مدخل الزاهية طريق أدم – غابة
|
AL ZAHIA ENTRANCE ADAM GHABA ROAD
|
|
هيماء
HAIMA
|
حديقة هيماء
|
HIMA PARK
|
|
عبري
IBRI
|
جبل كاواس
|
KAWAS MOUNTAIN
|
|
صحار
SOHAR
|
حديقة يوبيل صحار
|
AL YUBEEL AL FADHI PARK
|
|
الرستاق
ALRUSTAQ
|
حديقة الرستاق العامة
|
AR RUSTAQ PARK
|
|
بدبد
BIDBID
|
جامع السلطان قابوس في بدبد
|
SULTAN QABOOS MOSQUE - BIDBID
|
|
مصيرة
MASIRAH
|
منتجع جزيرة مصيرة
|
MASIRAH ISLAND RESORT
|
|
رأس الحد
RAS AL HAD
|
محمية رأس الجنز للسلاحف
|
RAS ALJINZ TURTLE RESERVE
|
|
الرسيل
AL RUSAYL
|
واحة المعرفة
|
KNOWLEDGE OASIS MUSCAT - KOM
|
|
مدينة العرفان
MADINAT AL IRAFN
|
المقر الرئيسي لعمانتل
|
OMANTEL HEADQUARTERS
|
|
الخوض
AL KOUDH
|
مجمع الابتكار
|
INNOVATION PARK MUSCAT
|
|
وادي عندام
WADI ANDAM
|
مدرسة الشيخ سعيد الخليلي
|
AL SHEIKH SAID AL KHALILI SCHOOL
|
|
مدينة العرفان
MADINAT AL IRFAN
|
مركز عُمان للمؤتمرات و المعارض
|
Oman Convention & Exhibition Centre
|
|
الخوض
AL KHOUDH
|
جامعة السلطان قابوس
|
Sultan Qaboos University