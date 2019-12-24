الجمعية الفلكية تحدد 22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

مسقط – الرؤية

تستعد الجمعية الفلكية العمانية، وبالتعاون مع شركائها من دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة، لرصد ظاهرة الكسوف الحلقي النادر الذي تشهده سماء السلطنة مع شروق يوم الخميس 26 ديسمبر القادم.

وتسعى الجمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في الفعاليات الخاصة برصد كسوف الشمس ولتغطية أكبر مساحة جغرافية في السلطنة بحيث تساهم الجمعية في توفير نظارات الكسوف والمناظير الفلكية اللازمة لرصد الكسوف لتمكينهم من رصد الكسوف بطريقة آمنة وتقديم تجربة مميزة لهم.

من جانبه قال إبراهيم بن محمد المحروقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية ومسؤول فعاليات الرصد الجماهيرية بمشروع الكسوف الحلقي: "قامت الجمعية الفلكية العمانية بتحديد أكثر من 22 موقع للرصد الجماهيري في جميع محافظات السلطنة".

وأضاف المحروقي: "سيتم توزيع النظارات الآمنة لرصد الكسوف في جميع المواقع، وتم اختيار بعض الكليات والجامعات والمدارس للمشاركة في استضافة وتنظيم فعاليات رصد الكسوف الحلقي وذلك لإبراز دورهم المجتمعي وزيادة شغف الطلاب بعلم الفك وإبراز جهود النوادي الفلكية بها".