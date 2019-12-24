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تشهدها السلطنة لأول مرة

الجمعية الفلكية تحدد 22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

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إبراهيم بن محمد المحروقي عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية
المسار السياحي-المخيم الفلكي-02
السلطنة-على-موعد-مع-ظاهرة-فلكية-نادرة-لكسوف-الشمس-الحلقي-في-نهاي

 

مسقط – الرؤية

تستعد الجمعية الفلكية العمانية، وبالتعاون مع شركائها من دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة، لرصد ظاهرة الكسوف الحلقي النادر الذي تشهده سماء السلطنة مع شروق يوم الخميس 26 ديسمبر القادم.

وتسعى الجمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في الفعاليات الخاصة برصد كسوف الشمس ولتغطية أكبر مساحة جغرافية في السلطنة بحيث تساهم الجمعية في توفير نظارات الكسوف والمناظير الفلكية اللازمة لرصد الكسوف لتمكينهم من رصد الكسوف بطريقة آمنة وتقديم تجربة مميزة لهم.

من جانبه قال إبراهيم بن محمد المحروقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية ومسؤول فعاليات الرصد الجماهيرية بمشروع الكسوف الحلقي: "قامت الجمعية الفلكية العمانية بتحديد أكثر من 22 موقع للرصد الجماهيري في جميع محافظات السلطنة".

وأضاف المحروقي: "سيتم توزيع النظارات الآمنة لرصد الكسوف في جميع المواقع، وتم اختيار بعض الكليات والجامعات والمدارس للمشاركة في استضافة وتنظيم فعاليات رصد الكسوف الحلقي وذلك لإبراز دورهم المجتمعي وزيادة شغف الطلاب بعلم الفك وإبراز جهود النوادي الفلكية بها".

 

م

الولاية

الموقع

LOCATIONS
  1.  

السيب

AL SEEB

شاطئ السيب (سور آل حديد)

AL SEEB BEACH – SUR AL HADID
  1.  

صلالة

SALALAH

شاطئ الدهاريز

AD DAHARIZ BEACH
  1.  

نزوى

NIZWA

جامع السلطان قابوس  - نزوى

SULTAN QABOOS MOSQUE - NIZWA
  1.  

البريمي

AL BURAIMI

كلية البريمي الجامعية

AL BURAYMI UNIVERSITY COLLEGE
  1.  

إبراء

IBRA

جامعة الشرقية

A’SHARQIYAH UNIVERSITY
  1.  

المضيبي

AL MUDAYBI

مكتبة السيد حمد البوسعيدي

SAYYED HAMAD ALBUSAIDI LIBRARY
  1.  

الأشخرة

AL ASHKHARA

فندق أتانا الأشخرة

ATANA STAY AL ASHKARA
  1.  

خصب

KHASAB

فندق أتانا خصب

ATANA KHASAB HOTEL
  1.  

أدم

ADAM

مدخل الزاهية طريق أدم – غابة

 

AL ZAHIA ENTRANCE ADAM GHABA ROAD
  1.  

هيماء

HAIMA

حديقة هيماء

HIMA PARK
  1.  

عبري

IBRI

جبل كاواس

KAWAS MOUNTAIN
  1.  

صحار

SOHAR

حديقة يوبيل صحار

AL YUBEEL AL FADHI PARK
  1.  

الرستاق

ALRUSTAQ

حديقة الرستاق العامة

AR RUSTAQ PARK
  1.  

بدبد

BIDBID

جامع السلطان قابوس في بدبد

 

SULTAN QABOOS MOSQUE - BIDBID
  1.  

مصيرة

MASIRAH

منتجع جزيرة مصيرة

MASIRAH ISLAND RESORT
  1.  

رأس الحد

RAS AL HAD

محمية رأس الجنز للسلاحف

RAS ALJINZ TURTLE RESERVE
  1.  

الرسيل

AL RUSAYL

واحة المعرفة

KNOWLEDGE OASIS MUSCAT - KOM
  1.  

مدينة العرفان

MADINAT AL IRAFN

المقر الرئيسي لعمانتل

OMANTEL HEADQUARTERS
  1.  

الخوض

AL KOUDH

مجمع الابتكار

INNOVATION PARK MUSCAT
  1.  

وادي عندام

WADI ANDAM

مدرسة الشيخ سعيد الخليلي

AL SHEIKH SAID AL KHALILI SCHOOL
  1.  

مدينة العرفان

 MADINAT AL IRFAN

مركز عُمان للمؤتمرات و المعارض

Oman Convention & Exhibition Centre
  1.  

الخوض

AL KHOUDH

جامعة السلطان قابوس

Sultan Qaboos University
 

 

 

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