توقيع اتفاقية لتجهيز شبكة غاز مركزية في "بركاء مارينا" بتكلفة 100 ألف ريال عُماني

مسقط - الرؤية

وقَّعت مجموعة السيابي الدولية وشركة يونيغاز اتفاقية تعاون بشأن تجهيز شبكة الغاز المركزية في مشروع بركاء مارينا، المشروع السياحي الترفيهي الذي سيقدم خدمات جديدة ومبتكرة تخدم العملية التنموية والاقتصادية والسياحية بالبلاد.

وقع الاتفاقية نيابة عن المجموعة الشيخ سالم السيابي الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن "يونيغاز" الرئيس التنفيذي باسم عطار.. وبموجب الاتفاقية -والتي تقدر تكلفتها بحوالي 100 ألف ريال عماني- سيتم تأمين مخزون الغاز في خزانات تستوعب 24000 لتر؛ مما يوفر الغاز بالمشروع لمدة 12 يوما دون انقطاع، بحسب ما أشار لذلك المهندس عادل مدكور مدير عام الصيانة والتشغيل في مجموعة السيابي والمشرف على تنفيذ الاتفاقية.

ومن المقرر أن يتم توفير الخدمات من المرحلة الأولى للمشروع.. وشركة يونيغاز الدولية شركة عمانية أنشئت في العام 1995، ونفذت مشاريع عملاقة في مجال توفير شبكات الغاز المركزية في السلطنة؛ منها: مجمع التأمينات الاجتماعية السكني.. بينما تأسست مجموعة السيابي كشركة عائلية خاصة في العام 1996م، وتواصل المجموعة نشاطها الدؤوب في استقطاب الفرص الاستثمارية وتنمية مجالات أعمالها المتنوعة؛ سعياً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية العامة، التي تتأسس بناءً على نوعية الاستثمار وفرص النمو في المجالات الاقتصادية المتعددة.