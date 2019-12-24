الزدجالي: "الرؤية" ولِدت عملاقة منذ عددها الأول

وُلدت "الرؤية" عملاقة منذ عددها الأول، وزادت الثقة فيها مع حرصها على دقة معلوماتها وعدم اللهاث وراء الأخبار التي لا نفع منها؛ لذلك استحقت احترام القارئ والمسؤول.

وقد شهدت السنوات العشر الماضية العديد من الإنجازات على مستوى السلطنة في كافة المجالات، وشهدت ازدهارا في أسعار النفط، كما شهدت أيضا تراجعا قويا في أسعاره وتحديات اقتصادية لم تواجهها السلطنة فقط، بل كانت على مستوى العالم كله، وفي كل الأحوال رأينا "الرؤية" تصدر بتوازن لا يبالغ ولا يقزم العمل، ويناقش القضايا والأحداث من مختلف جوانبها.

وبهذه المناسبة، أتقدم بالتهنئة القلبية إلى جميع العاملين في جريدة "الرؤية"، وعلى رأسهم المكرم حاتم بن حمد الطائي، متأملا أن تبقى "الرؤية" منارة للأخبار والمعلومات الدقيقة والموضوعات الاقتصادية التي تمثل جسرا بين القراء والمسؤولين، وأن تظل مبادراتها لبنة قوية وراسخة في بناء المجتمع نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم -حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية.

حمود بن سنجور الزدجالي - الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني