الحُريةُ حياة

سماح الضاهر | ألمانيا

حُريَةُ المَوتِ أرَحمُ

من قيودِكُم

من فسَادكم

من الوَهمِ الذي يُسورُ أفكَارَكُم

من قُضبانِ الخَوفِ في طُرقَاتِكُم

لم تَعُد أحقَادُكم تَعنينا

أجسَادُكم نَظَبت أرواحُها

أمسَت مُجردَ أخْيلَة

فبَاتَ الذُل في قامُوسِكُم سلاماً

والتَجْويعُ تحيةً أخوية

سيطرت كَذِباتُكم حتى عَليكُم

فلَبِستُموها وصَدَقْتُم تعَاويذَها الشَيطَانية

فأصْبَحَت قُرأنَكم،

إنجِيلُكم،

حتى مَاءَكُم

تَجَاهَلتُم نِداءَ الحَق

دَنَسْتُم أرضَ الأْبجَدية

أكبَالُ الظُلمِ شَرَعَت أبوابَها

فلم يَعُد للعَدل عندَكُم بابُ

أعْدَاءُ الحياةِ

سَتُحيطكُم

أﻻمُنا، أناتُنا، آهاتَنا، بِلَعنَاتٍ أبَدْيَة.

إرهَابُكم مَردودٌ عَلَيكم

بِحقِ أرواحِ شُهَدَائنا

لن تَكُونوا في حَياتِنا إﻻ مُجَردَ هامِش

فالحُريةُ أصبَحْت فينا حياة

أصبحت فينا حياة.