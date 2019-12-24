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لِسانٌ عُروبِيُّ الكرامةِ والإِبَا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:12 ص بتوقيت مسقط

لِسانٌ عُروبِيُّ الكرامةِ والإِبَا

 

د. صالح الفهدي | سلطنة عُمان

 

(اليوم العالمي للغة العربية)

فواتنُ عينٍ ما لَهُنَّ نظائرُ

                      تَبَخْتَرْنَ في دَلٍّ، وهُنَّ حَرَائرُ

//

تَهادَيْنَ في سَطْرٍ تَبُوءُ حروفُه

                     بمكنونِ سِرٍّ قدْ حَوَتْهُ البصائرُ

//

سَلَبْنَ فؤاداً يَعْشَقُ الحُسْنَ ماتعاً

                      ففي كلِّ معنى قد تَخبَّأَ شاعرُ

//

يُغَرِّدْنَ في سَجْعٍ مِنَ الصوتِ مُوقِعٍ

                       يُسَلِّي شَجِيّاً كَدَّرَتْهُ الخواطرُ

//

أَلَا إِنَّها خَفْقٌ مِنَ اللهِ مُنْزَلٌ

                        بِوَحْيِ مَلاكٍ عَانَقَتْهُ المنابرُ

//

فصارَ نبيُّ اللهِ يدعو بِآيِها

                    لِأَحْسَنَ ما تُدْعَى إِليهِ الضَّمَائِرُ

//

وَيَفْخَرُ كُلُّ العُرْبِ إِنْ قامَ شاعرٌ

                        يُنَافِحُ عنها ذائداً، وهوَ ثائرُ

//

ومُطْرِبُها الصَّدَّاحُ شَنَّفَ سَمْعَها

                       بِمَأنُوسِ إطرابٍ تَغَنَّاهُ سامِرُ

//

وما العربيُّ الحُرُّ إِلَّا وليدَها

                         يَطيشُ به لُبًّا إِذا جارَ جائرُ

//

يراها العُلَا والعِزُّ والمَجْدُ والسَّنا

                          ويحفظُها مِمَّا تَكِيْدُ الدَّوائرُ

//

وما مُنْكِرٌ فَضْلَ اللِّسانِ سِوى الذي

                       تَجرَّعَ سُمًّا إِذْ غَوَتْهُ البصائرُ 

//

فيَحْسَبُها إِذْ غابَ في التِّيهِ عَثْرَةً

              لِخَطْوٍ، ومَمْشَى الْمَرْءِ في اللَّيلِ عاثرُ

//

وما القومُ مَنْ عَزُّوا بغيرِ لُغَاتِهِمْ

                      ولا رَبِحُوا مِمَّا تُسَامُ الضَّمائرُ

//

ولكنَّمَا الأَقوامُ مِمَّنْ لِسانُهُمْ

                    سِنانٌ إِذا ما سُفِّهَ الْعِرْضُ ظافرُ

//

لِسانٌ عُروبِيُّ الكرامةِ والإِبَا

                    سَمَوْنَا بِهِ جَاهاً، رَعَتْهُ البصَائرُ

//

فَحِزْنا بِهِ مجداً أثيلاً ومنزلاً

                    ودستورَ هَدْيٍ قد زَكَتْهُ البشائرُ

 

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