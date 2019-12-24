د. صالح الفهدي | سلطنة عُمان

‎(اليوم العالمي للغة العربية)

فواتنُ عينٍ ما لَهُنَّ نظائرُ

‎ تَبَخْتَرْنَ في دَلٍّ، وهُنَّ حَرَائرُ

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‎تَهادَيْنَ في سَطْرٍ تَبُوءُ حروفُه

‎ بمكنونِ سِرٍّ قدْ حَوَتْهُ البصائرُ

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‎سَلَبْنَ فؤاداً يَعْشَقُ الحُسْنَ ماتعاً

‎ ففي كلِّ معنى قد تَخبَّأَ شاعرُ

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‎يُغَرِّدْنَ في سَجْعٍ مِنَ الصوتِ مُوقِعٍ

‎ يُسَلِّي شَجِيّاً كَدَّرَتْهُ الخواطرُ

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‎أَلَا إِنَّها خَفْقٌ مِنَ اللهِ مُنْزَلٌ

‎ بِوَحْيِ مَلاكٍ عَانَقَتْهُ المنابرُ

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‎فصارَ نبيُّ اللهِ يدعو بِآيِها

‎ لِأَحْسَنَ ما تُدْعَى إِليهِ الضَّمَائِرُ

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‎وَيَفْخَرُ كُلُّ العُرْبِ إِنْ قامَ شاعرٌ

‎ يُنَافِحُ عنها ذائداً، وهوَ ثائرُ

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‎ومُطْرِبُها الصَّدَّاحُ شَنَّفَ سَمْعَها

‎ بِمَأنُوسِ إطرابٍ تَغَنَّاهُ سامِرُ

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‎وما العربيُّ الحُرُّ إِلَّا وليدَها

‎ يَطيشُ به لُبًّا إِذا جارَ جائرُ

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‎يراها العُلَا والعِزُّ والمَجْدُ والسَّنا

‎ ويحفظُها مِمَّا تَكِيْدُ الدَّوائرُ

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‎وما مُنْكِرٌ فَضْلَ اللِّسانِ سِوى الذي

‎ تَجرَّعَ سُمًّا إِذْ غَوَتْهُ البصائرُ

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‎فيَحْسَبُها إِذْ غابَ في التِّيهِ عَثْرَةً

لِخَطْوٍ، ومَمْشَى الْمَرْءِ في اللَّيلِ عاثرُ

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‎وما القومُ مَنْ عَزُّوا بغيرِ لُغَاتِهِمْ

‎ ولا رَبِحُوا مِمَّا تُسَامُ الضَّمائرُ

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‎ولكنَّمَا الأَقوامُ مِمَّنْ لِسانُهُمْ

‎ سِنانٌ إِذا ما سُفِّهَ الْعِرْضُ ظافرُ

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‎لِسانٌ عُروبِيُّ الكرامةِ والإِبَا

‎ سَمَوْنَا بِهِ جَاهاً، رَعَتْهُ البصَائرُ

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‎فَحِزْنا بِهِ مجداً أثيلاً ومنزلاً

‎ ودستورَ هَدْيٍ قد زَكَتْهُ البشائرُ

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