لِسانٌ عُروبِيُّ الكرامةِ والإِبَا

د. صالح الفهدي | سلطنة عُمان
(اليوم العالمي للغة العربية)
فواتنُ عينٍ ما لَهُنَّ نظائرُ
تَبَخْتَرْنَ في دَلٍّ، وهُنَّ حَرَائرُ
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تَهادَيْنَ في سَطْرٍ تَبُوءُ حروفُه
بمكنونِ سِرٍّ قدْ حَوَتْهُ البصائرُ
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سَلَبْنَ فؤاداً يَعْشَقُ الحُسْنَ ماتعاً
ففي كلِّ معنى قد تَخبَّأَ شاعرُ
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يُغَرِّدْنَ في سَجْعٍ مِنَ الصوتِ مُوقِعٍ
يُسَلِّي شَجِيّاً كَدَّرَتْهُ الخواطرُ
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أَلَا إِنَّها خَفْقٌ مِنَ اللهِ مُنْزَلٌ
بِوَحْيِ مَلاكٍ عَانَقَتْهُ المنابرُ
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فصارَ نبيُّ اللهِ يدعو بِآيِها
لِأَحْسَنَ ما تُدْعَى إِليهِ الضَّمَائِرُ
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وَيَفْخَرُ كُلُّ العُرْبِ إِنْ قامَ شاعرٌ
يُنَافِحُ عنها ذائداً، وهوَ ثائرُ
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ومُطْرِبُها الصَّدَّاحُ شَنَّفَ سَمْعَها
بِمَأنُوسِ إطرابٍ تَغَنَّاهُ سامِرُ
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وما العربيُّ الحُرُّ إِلَّا وليدَها
يَطيشُ به لُبًّا إِذا جارَ جائرُ
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يراها العُلَا والعِزُّ والمَجْدُ والسَّنا
ويحفظُها مِمَّا تَكِيْدُ الدَّوائرُ
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وما مُنْكِرٌ فَضْلَ اللِّسانِ سِوى الذي
تَجرَّعَ سُمًّا إِذْ غَوَتْهُ البصائرُ
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فيَحْسَبُها إِذْ غابَ في التِّيهِ عَثْرَةً
لِخَطْوٍ، ومَمْشَى الْمَرْءِ في اللَّيلِ عاثرُ
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وما القومُ مَنْ عَزُّوا بغيرِ لُغَاتِهِمْ
ولا رَبِحُوا مِمَّا تُسَامُ الضَّمائرُ
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ولكنَّمَا الأَقوامُ مِمَّنْ لِسانُهُمْ
سِنانٌ إِذا ما سُفِّهَ الْعِرْضُ ظافرُ
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لِسانٌ عُروبِيُّ الكرامةِ والإِبَا
سَمَوْنَا بِهِ جَاهاً، رَعَتْهُ البصَائرُ
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فَحِزْنا بِهِ مجداً أثيلاً ومنزلاً
ودستورَ هَدْيٍ قد زَكَتْهُ البشائرُ