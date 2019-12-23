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لينج بينج: عمان والصين شراكة استراتيجية تاريخيه

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

لينج بينج: عمان والصين شراكة استراتيجية تاريخيه

 

مسقط – الرؤية

قالت سعادة لي لينج بينج، السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية الصين الشعبية لدى السلطنة، "يسعدني كثيرآ اليوم أن أحضر هذا المؤتمر الدولي المهم في مسقط، بالنسبة إلى العلاقة العمانية الصينية، تاريخية وحديثة ومتميزة جدآ منذ التاريخ".

وأضافت بينج: "نعرف جيدآ عن عمان عندما وصل التاجر أبوعبيدة، وكان يعيش في الصين حيث لديه الكثير من الرواية والقصص فهو ممثل العرب في تاريخ الصين آنذاك، وقصته مسجلة في تاريخ الصين ومعروف جدآ، وهناك رحاله صيني وصل إلى السلطنة منذ القدم 4 مرات، إلى مسقط وصحار وصلالة، وهو ما يمكن أن يقال عنه تبادل الصداقة".

وتابعت السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية الصين الشعبية، :"العلاقة بين بلديين منذ أربعين سنه ظلت علاقات ثنائية ودبلوماسية بين البلدين، وحققت تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية الاستثمارية والثقافية، وهي شريك استراتيجي مهم".

وأشارت بينج إلى أن الصين منذ سنوات طويلة يعتبر أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان، والسنه الماضية بلغ حجم التبادل التجاري بين بلديين، 20 مليار و700 مليون دولار وهو في السنة الماضية، وأيضا الصين تعتبر أكبر مستورد للبترول العماني الذي يعتبر من النوعيه الممتازة والسوق الصيني بحاجة لها.

وقالت بينج، إن للصين استثمارات عديدة في السلطنة وقبل أيام تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة الشركة الكهربائية الوطنية مع شركة نماء القابضة، وتعتبر تعاون شراكة استراتيجي بين بلديينا، لأن الشركة الصينيه تعتبر الاولى، ولديهم خبرة طويلة في العالم.

وحول مشروع المدينة الصينية العمانية قالت بينج:"حاليا بدأ المشروع في الدقم، وفي بداية السنه المقبلة سيكون هناك مزيد من التطور".

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