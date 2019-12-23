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البنك الوطني يُثري تجربة عملائه بتحديث محفظته الرقمية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني يُثري تجربة عملائه بتحديث محفظته الرقمية

 

مسقط – الرؤية

 

قام البنك الوطني العُماني بتحديث محفظته الإلكترونية على الهاتف النَّقال وزودها بمزايا جديدة تساهم في تسهيل عمليات الدفع الرقمية، في إطار اهتمامه بتعزيز خدماته الرقمية التي يُقدمها لعملائه.

وتتوفر المحفظة الإلكترونية المُحدثة على تطبيق الخدمة المصرفية للهاتف النقال لعملاء البنك الوطني العُماني ومزن للصيرفة الإسلامية وتعد أحدث إضافة إلى قائمة المُبادرات التي يُطلقها البنك لدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وقال عبد الكريم الهنائي، نائب المدير العام - القنوات البديلة - الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك الوطني العُماني: انطلاقاً من دورنا كرواد للتطور الرقمي في القطاع المصرفي بالسلطنة، نحرص على طرح حلول مالية مُبتكرة تشمل أساليب دفع عصرية تتسلم بالمرونة وسهولة الاستخدام. فجهودنا لا تقتصر على توفير منتجات وخدمات جديدة فحسب بل تشمل أيضاً تعزيز قائمة حلولنا الحالية بما يضمن تلبية المتطلبات المتنامية لعملائنا وإثرائهم بتجربة مصرفية مُميزة في كل الأوقات. وتوفر المحفظة الإلكترونية للبنك الوطني العُماني أدوات ومزايا آمنة ومناسبة للعملاء لإتمام معاملاتهم المالية. وتتضمن المزايا الجديدة التي أضافها البنك تمكين العملاء من إجراء عمليات الدفع وتستند إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) من محفظتهم الإلكترونية أو حسابهم، وإتمام معاملاتهم التي قيمتها أقل من 10 ريالات عمانية بدون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور المرة الواحدة (OTP)، فضلاً عن أنها تدعم دفعات "التحويل والسحب"، إضافة إلى تفعيل المعاملات بين المحفظة والحساب البنكي. وتتيح للعملاء تقديم المطالبات وإجراء التحويلات باستخدام رقم هاتف نقال أو اسم شهرة أو رمز (QR) عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية الأخرى بالسلطنة وكل ذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويُواصل البنك الوطني العُماني التزامه بتوفير حلول مصرفية رقمية ومبتكرة لتمكين العملاء من مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الآن. وتضم قائمة منتجاته الرقمية بطاقات بديل مسبق الدفع المتاحة للعملاء وغير العملاء، ومحفظة pay+ الإلكترونية على الهاتف النقال التي أطلقها مؤخراً بالتعاون مع Ooredoo. كما تتيح منتجات وخدمات البنك الفرصة أمم العملاء لإدارة أموالهم بما يتناسب مع أنماط حياتهم من خلال عددٍ من الإعدادات الشخصية التي يمكن تخصيصها بضغطة زر واحدة.

 

 

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