مناقشة خطة التحوّل الاستراتيجي للاتحاد الهندسي الخليجي

مسقط - الرؤية

اجتمع الاتحاد الهندسي الخليجي ممثلا في المهندس خميس الصولي الأمين العام للاتحاد وعدد من أعضائه مع لجنة الاستراتيجيات في مسقط لوضع خطة للتحول الاستراتيجي تشمل الرؤية المستقبلية 2020 - 2023، وذلك إيمانا بأهمية دور الاتحاد في التواصل بين الجمعيات الهندسية الخليجية والجهات المعنية بالقطاع.

وشهد الاجتماع وضع أهداف الخطة ووسائل تحقيقها وجدولتها على أن تعمم على الجمعيات الهندسية الخليجية لتطبيقها استكمالا للاستراتيجيات السابقة بهدف تطوير العمل الهندسي في دول مجلس التعاون.

ويشار إلى أنّ الاتحاد الهندسي الخليجي هو منظمة مهنية تأسست في دولة الكويت في أبريل 1997 ويضم جمعيات المهندسين في عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت إلى جانب الهيئة السعودية للمهندسين. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في تنظيم مزاولة المهنة ودعم العمل الهندسي الخليجي.