العوفي يرعى افتتاح سوق العسل العماني.. غدا‎

مسقط - الرؤية

يرعى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية، غدا الأربعاء، افتتاح سوق العسل العماني الثالث عشر في جراند مول مسقط.

وقال المهندس سليمان بن محفوظ التوبي، مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن أسواق العسل العماني تنظم مرتين في السنة بهدف توسيع دائرة التسويق للنحالين والمنتجين والمهتمين بصناعة العسل وتربية النحل. وستفتح أبواب السوق في نسخته الثالثة عشر حتى يوم السبت 28 ديسمبر بمشاركة أكثر من 60 نحالا يعرضون 6500 كيلوجرام من منتجات العسل. ويهدف السوق إلى تمكين قطاع إنتاج العسل ودعم العاملين فيه. ويشار إلى أنّ سوق العسل العماني الثاني عشر حقق مبيعات لأكثر من 53 نحالا بلغت 3800 كيلوجرام بقيمة إجمالية 99 ألف ريال.