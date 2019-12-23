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نيويورك تايمز: "توتوك" يتجسس على مستخدمي الهواتف لصالح الإمارات

الإثنين 23 ديسمبر 2019 04:57 م بتوقيت مسقط

نيويورك تايمز: "توتوك" يتجسس على مستخدمي الهواتف لصالح الإمارات

 

عواصم - الوكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين أميركيين- بأن الحكومة الإماراتية استخدمت تطبيقا على الهواتف الذكية يدعى "توتوك " (ToTok) للتجسس على مستخدميه، ويسرب محادثاتهم وصورهم وتسجيلاتهم وعلاقاتهم وتحركاتهم.

وحسب خبراء تقنيين، فإن التطبيق ابتكرته شركة "بريج هولدينج" ومقرها أبو ظبي، ويرجح أنها على صلة بشركة "دارك ماتر" الإماراتية المختصة بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أميركيين سابقين قولهم إن شركة "دارك ماتر" تخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الأميركية (أف.بي.آي) للاشتباه في احتمال ارتكابها جرائم إلكترونية.

يشار إلى أن شركتي جوجل وآبل أزالتا تطبيق "توتوك" من متاجرهما للتطبيقات بعد أن قررتا أنه ينطوي على مخالفات.

33969-60574-totokhead-l

 

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