"واشنطن بوست": تنامي الاستبداد في الشرق الأوسط

مقال بقلم جون بي ألترمان، نائب الرئيس الأول ورئيس برزينسكي ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تشترك الاحتجاجات التي اجتاحت الشرق الأوسط في الشهرين الماضيين في عدد من الأسباب، هي: تراجع أسعار النفط وارتفاع البطالة.

وكان مواطنو هذه الدول ينددون بالفساد والديكتاتورية، وتنوعت شكاوى المتظاهرين في بيروت وبغداد وطهران والجزائر. ففي العراق، يعترض المواطنون على نفوذ إيران والميليشيات التابعة لها؛ وفي الجزائر، يشكو المواطنون من أن الديمقراطية فشلت في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

ومع ذلك، فهناك ظاهرة اجتماعية أعمق تدعم كل هذا الاضطراب؛ حيث يزيد الاستبداد في الشرق الأوسط. واعتمدت المجتمعات العربية منذ فترة طويلة على شبكات الثقة الهرمية التي تشمل العائلات والقرى والقبائل وغيرها من الأشكال التي تكون شبكات تصل في النهاية إلى القيادة الوطنية. ومع ذلك، يشكو الشباب بشكل متزايد من أن هذه الشبكات لا تخدمهم. وفي بعض الحالات، توفر الصداقات والعلاقات التطوعية التي يتبناها الأفراد بدلاً من القبيلة والأسرة مصادر القوة الخاصة بهم.

في العام الماضي، استكشفنا أنا وزملائي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صعود النزعة الفردية في المنطقة، بما في ذلك من خلال المقابلات الشخصية مع أكثر من 100 عربي في أربع دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وتونس؛ قابلنا الأغنياء والفقراء، صغارا وكبارا، وتحدثنا مع أشخاص في المدن والمناطق الريفية باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية. وكانت القصص التي سمعناها متسقة بشكل ملحوظ، وهي تقطع شوطًا طويلاً نحو شرح الاحتجاجات اليوم.

وإلى جانب التكنولوجيا، هناك قوة أخرى تقود الاتجاه الفردي وهي التحضر. عندما يعيش الأفراد في القرى، فإنهم يعتمدون على الناس من حولهم مباشرة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية. قد يعرف الجيران بعضهم البعض منذ أجيال. ومع ذلك، فإن الالتزامات المتبادلة تكون أضعف في المدن التي تزدهر في العالم العربي. الأردن، على سبيل المثال، كان 51% منها حضري في عام 1960؛ بحلول عام 2017 ، ارتفع الرقم إلى 91%. كما ارتفع معدل التحضر في تونس خلال نفس الفترة من 38% إلى 69%. أعرب العديد من سكان المدينة الذين تحدثنا إليهم عن أسفهم لأنهم لا يعرفون جيرانهم على الإطلاق.

ويبدو أن هناك 3 سيناريوهات من المحتمل أن تمضي فيها الدول العربية.

أولاً: ستسعى الحكومات العربية لتطوير طرق جديدة للتعامل مع مواطنيها. ويعني هذا جزئيًا تبني شكل من أشكال السياسة يشعر فيه الأشخاص المنفصلون عن جماعات المحسوبية التقليدية بأن لديهم صوتًا. ستحتاج الحكومات أيضًا إلى التراجع عن "المسؤوليات" التي ألقت بها مجموعات المحسوبية هذه في لفاتها: منح الوظائف الحكومية على أساس المحسوبية، والتوسط في النزاعات بين المجموعات، واستخدام مدفوعات الرعاية الاجتماعية الجماعية للحفاظ على الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعملوا على تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، سواء كان ذلك في الشرطة أو إدارة محاكم عادلة وفعالة أو تثقيف الشباب إعدادهم لوظائف حقيقية تخلق قيمة.

ثانياً: سيواصل الشباب تحديد أولويات الروابط المفضلة بدلاً من الروابط المعتمدة على العائلات. وعلى الجانب الإيجابي، سيمهد هذا الطريق لمجموعات جديدة مبنية على المواهب والاهتمامات المشتركة تعزيز الإبداع وربما حتى الإنتاجية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الشباب المغتربين سيستمرون في الانجذاب إلى الحركات المتطرفة وغيرها من الجماعات المتطرفة، والتي تحل محل الأسرة الطبيعية بشكل أكثر جاذبية أيديولوجية.

أخيرًا، من المحتمل أن نشهد صراعًا متصاعدا بين المجموعات بينما يكافح قادة الجماعات التقليدية للحفاظ على موطئ قدم لهم، وتتفهم المجموعات الفردية الجديدة حصتها من السلطة وفي نفس الوقت تتنقل فيه الحكومات في هذه التحولات المجتمعية الصعبة. إن نتيجة صعود الفردية هي أن الشرق الأوسط سيجد نفسه على أرض أكثر هشاشة.