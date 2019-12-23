الإثنين, 23 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

"بلومبرج": الاقتصاد العالمي يتعثر في 2020

الإثنين 23 ديسمبر 2019 09:55 ص بتوقيت مسقط

"بلومبرج": الاقتصاد العالمي يتعثر في 2020

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يتوقع الخبراء تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2020 بعد تعرضه لضغوط التوترات التجارية والركود الصناعي الذي دفع بالنمو إلى أضعف مستوى خلال عقد من الزمان، على ما ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية.

وكان أداء معظم الاقتصاديات الرئيسية أقل من هذا العام مقابل التوقعات، وربما لا يكون ذلك مفاجئًا نظرًا لعدم اليقين من الحرب التجارية الأمريكية-الصينية التي أثرت على الاستثمار، فضلاً عن الركود الهائل في صناعة السيارات الألمانية.

ومع حلول عام 2019، كان هناك الكثير مما يدعو للقلق، بدء من التوترات التجارية وبريكست إلى حقيقة أن دورة النمو كانت طويلة بعض الشيء. بعض أسوأ المخاوف لم تتحقق، لكن النمو في الاقتصاديات الكبرى خالف كل التوقعات.

وفي ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على ما يبدو في اتجاه واحد- ربما على طول الطريق إلى الركود- تدخلت البنوك المركزية مرة أخرى بتخفيضات في أسعار الفائدة وغيرها من الحوافز.

وكان قطاع التصنيع في قلب التباطؤ، وهذا وضع ندبة عميقة على التجارة، التي تراجعت بحدة عن النمو القوي قبل عامين. من خلال كل ذلك، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع بعد أن ظلت أرقام الوظائف مرتفعة، خاصة في الولايات المتحدة، من جانبهم، استمر المستهلكون في الإنفاق، مما ساعد على تعويض الاستثمارات الأضعف وعزل أكبر اقتصاد في العالم إلى حد كبير عن التباطؤ العالمي.

وفي حين تباطأت المكاسب الشهرية للوظائف، فقد استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ أواخر عام 1969، ويمهد ضيق سوق العمل ببطء الطريق لارتفاع الأجور.

وفي أوروبا، تعثر المحرك الألماني، الذي كان في السابق قوياً تحت وطأة الاضطراب العالمي، في الطلب وصناعة السيارات، مما خلق ركودًا ساد المنطقة. على الرغم من تحسن الإجراءات مؤخرًا، إلا أن التوقعات لازالت تتوقع أن يتعثر الاقتصاد بدلاً من الاستمتاع بالانتعاش.

والأوضاع في آسيا مماثلة لأوروبا في بعض النواحي، فهي مزيج من الضعف العالمي والمشاكل الخاصة بالصناعة. وبدلاً من السيارات، كانت أشباه الموصلات هي التي ضاعفت المشكلة بالنسبة لدول مثل كوريا الجنوبية وتايوان، رغم أن بعض الأرقام الحديثة تشير إلى تحسن في التوقعات. يضاف إلى كل ذلك التباطؤ في الصين، الذي كان له تداعيات في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2020، هناك علامات على الاستقرار، وهو أمر جيد إذا كنت تريد أن تأخذ وجهة النظر المتفائلة، ولكن يبدو أن العالم قد انتقل إلى مرحلة أبطأ من التوسع في الوقت الحالي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 ديسمبر 2019

"بلومبرج" تستشرف الاقتصاد الخليجي في 2020.. و111 مليار دولار ديون 2019

المزيد

13 أكتوبر 2019

"بلومبرج": 5 أسباب ترجح انزلاق الاقتصاد العالمي لأول ركود منذ عقد

المزيد

12 يونيو 2019

"الماكينات" تسحق أستونيا بالثمانية.. وويلز يتعثر في تصفيات "يورو 2020"

المزيد

19 نوفمبر 2019

"بلومبرج": تلاشي تداعيات الحرب التجارية في 2020

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للقرآن الكريم.. الأربعاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

22 ورقة عمل في مؤتمر "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الوطني لطب القلب" ينجح في إزالة الفص الرئوي بتقنية أحادية المنفذ

المحليات - أخبار

وزير "البلديات" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية

المحليات - أخبار

قرار وزاري باعتبار "رمال الشرقية" منطقة سياحية.. وتراخيص التخييم المؤقت من سبتمبر وحتى مارس

عمان - سياحة عمان

باسم فرات: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الأكبر عربيا وعالميا

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة