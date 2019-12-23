شجرة عيد الميلاد تصدم أسرة في جورجيا.. والسبب بومة!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت عائلة في جورجيا إنهم لجأوا إلى المختصين للحصول على المشورة عندما اكتشفوا وجود بومة مختبئة في شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم.

وقالت كاتي ماكبرايد نيومان إنها وأطفالها فزعوا أثناء تناول العشاء في منزلهم الأسبوع الماضي، حيث صرخ أحد أطفالها، عندما رأت بومة في شجرة عيد الميلاد، معتقدة في البداية أنها زينة على شكل بومة معلقة على شجرة عيد الميلاد.

وقالت نيومان لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية "ابنتي كانت تبكي بشدة فقد كانت تعتقد أن الزينة تطير وتتحرك لكني كنت أظن أنها تتخيل". وأضافت نيومان "توجهت إلى الشجرة لأفحصها وحدثت المفاجأة كانت إحدى زينات الشجرة بومة حقيقة".

وقال بيلي زوج نيومان، ، إنهم اعتقدوا في البداية أن البومة قد طارت من خارج المنزل واستقرت في الشجرة، لكنهم أدركوا فيما بعد في أنها كانت داخل الشجرة منذ أن اشتروها.

وحاولت العائلة ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة أمام البومة للمغادرة بمفردها، لكنهم انتهوا إلى الاتصال بمركز تشاتاهوتشي لحماية الكائنات البرية عندما ظل الطائر كما هو على الشجرة.