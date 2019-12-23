اليوم.. انطلاق مؤتمر "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين" بمناقشة 22 ورقة عمل

مسقط- الرؤية

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، وكلية العلوم الصينية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، وذلك في فندق جراند ميلينيوم مسقط، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والمثقفين من مختلف الدول.

ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ دراسة معمقة في تاريخ العلاقات والجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والسياسية وما ارتبطت به الصين من علاقات قديمة وممتدة عبر العصور مع سلطنة عمان ودول العالم الإسلامي.

ويناقش المؤتمر 22 ورقة عمل يلقيها عدد من الأساتذة والباحثين المختصين، وسيتطرق من خلال محاوره التاريخية والثقافية والاقتصادية إلى التواصل التاريخي بين الصين والعالم الإسلامي، والتأثيرات الفنية والعلمية والأدبية، إلى جانب التبادل الثقافي، والعلاقات الدولية بين الدول الإسلامية والصين، والعلاقات العمانية الصينية من الماضي إلى الحاضر.

وتولي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الجوانب التاريخية والحضارية اهتمامها البالغ، وتعمل على عقد المؤتمرات والندوات والتنسيق مع الجهات الدولية من أجل إبراز الدور العماني وإسهاماته في العالم الإسلامي، كما تهدف الهيئة إلى رفد المكتبات المحلية والدولية بإصدارات قيمة خلاصة لثمرة هذه التظاهرات الدولية.