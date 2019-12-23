وزير الشؤون الرياضية يصدر قرارًا بإشهار الاتحاد العماني للجولف

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية قرارًا بإشهار الاتحاد العماني للجولف، وذلك في إطار الاهتمام والنهوض بالألعاب الرياضية الفردية ومواكبة للتطورات الدولية المطردة للرياضة ذات المستوى العالي، وتعزيزا لفتح آفاق جديدة للألعاب الفردية ومنحها العناية اللازمة وتشجيعا للشباب على ممارستها التي أضحت نافذة مهمة للارتقاء بالمجيدين أولمبيا.

وحققت اللجنة العمانية لرياضة الجولف نجاحاً كبيراً في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والدولية، وهو ما ساهم في إشهار الاتحاد، بما يتناسب مع التطور الكبير في التنظيم والبنية الأساسية والممارسة الرياضية للعبة الجولف، وكذلك للتطلعات الكبيرة نحو تحقيق نتائج مشرفة ورفع علم السلطنة في المحافل الدولية.

وتمتلك السلطنة في نواديها المصنفة دوليًا ملاعب ذات تصميم استثنائي يحمل الكثير من قيم الجودة والتميز لعشاق الدقة والتصويب والتي لعبت دورا متزايدا في الاستقطاب السياحي باعتبارها واحدة من أهم الوجهات المقصودة لعشاق رياضة النخبة، والتي وضعت اسم السلطنة على قائمة أهم الدول الحاضنة للاستجمام النوعي والسياحة الرياضية بأفضل مشاهدها.

وسيمكن إشهار الاتحاد العماني للجولف السلطنة من الحصول على أفضلية في استضافة البطولات العالمية والتي من المؤمل أن تساهم في الترويج السياحي والثقافي والحضاري للسلطنة وتمنح ملاعب الجولف قيمة مضافة تساعدها على تحقيق أهدافها التي أقيمت من أجلها ويعزز من منظومة السياحة الرياضية والتي ترافقها مجموعة من التأثيرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية في المقصد السياحي للدول المنظمة.

وتعتبر رياضة الجولف من الرياضات العالمية الهامة وتمارس من قبل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، كما أنّ مسابقاتها تتمتع بتغطية إعلامية واسعة الأمر الذي يكسبها أهمية بالغة في الترويج السياحي والثقافي والحضاري، كما أنّ ممارسة هذه الرياضة واستضافة بطولاتها يضع الدول على خارطة الرياضة العالمية باعتبارها وجهة سياحية هامة، وذلك نظرا للتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها والتي تصل نسبة المشاهدة في بطولاتها العالمية إلى أكثر من 5 ملايين متفرج عبر القنوات الناقلة.