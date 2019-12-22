اتحاد العمال يدرّب 30 نقابيا ونقابية على مهارات القيادة وإدارة الأزمات

مسقط – الرؤية

ينظم الاتحاد العام لعمال السلطنة البرنامج التدريبي "سواعد" للجنتي الشباب والمرأة بالاتحاد، بمشاركة 30 نقابيا ونقابية؛ بهدف إعداد قيادات نقابية شابة. ويستمر البرنامج حتى الخميس المقبل.

وافتتح أعمال البرنامج التدريبي نبهان بن أحمد البطاشي - رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، الذي ألقى كلمةً رحّب فيها بالمشاركين، مؤكدا أهميّة البرنامج الذي يأتي استكمالاً لبرامج ساهمت في تطوير مهارات ومعارف النقابيين، ومضيفاً أنّ البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر نقابية متدربة وقادرة على التأثير، والتعامل مع القضايا الطارئة، وخلق بيئة حوار خلاّق مع أصحاب العمل.

وأشار البطاشي إلى أنّ لجنتي الشباب والمرأة بالاتحاد محل اهتمام مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أهمية الاستفادة من البرنامج الذي يستمر لخمسة أيام ويركز على محاور تدريبية مكثّفة يقدمها مدربون وطنيون.

وركّز اليوم الأول على تدريب المشاركين على مهارات القيادة وصفات القائد مع المدرب سعيد البلوشي، إضافةً إلى محور الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مع المدرب أحمد الجهضمي. ويستكمل المدرب سعيد البلوشي في اليوم الثاني تدريب المشاركين على مهارات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، إضافةً إلى محور "الاتصال والتواصل الفعّال" مع المدرب محمد الرواحي.

وتتواصل أعمال اليوم الثالث من البرنامج لتناقش "مهارات التواصل الإعلامي" الذي يستعرض من خلاله الدكتور عبيد الشقصي عددًا من التجارب الإعلامية ذات العلاقة، وتعريف المشاركين بأساسيات الانتساب إلى العمل النقابي مع المدرب محبوب الرحيلي. ويشمل اليوم الرابع محاضرتين؛ تُعنى الأولى بقانون التأمينات الاجتماعية يقدمها زاهر العبري - تنفيذي قانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والأخرى في مجال السلامة والصحة المهنية ويقدمها هلال الفلاحي - مسؤول في السلامة والصحة المهنية. ليختتم اليوم الأخير من البرنامج بتعريف المشاركين ببعض أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له مع المدرب محبوب الرحيلي.