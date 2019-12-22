قرار وزاري باعتبار "رمال الشرقية" منطقة سياحية.. وتراخيص التخييم المؤقت من سبتمبر وحتى مارس

الرؤية - أحمد الجهوري

أصدر معالي أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة، القرار الوزاري رقم 75/2019 باعتبار الشرقية منطقة سياحية. وحدد القرار أبعاد المنطقة الرملية في ملحق وخريطة مرفقين بالقرار، وتمتد من محافظة شمال الشرقية إلى محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وتضمّنت شروط التخييم المؤقت بالمنطقة السياحية برمال الشرقية للشركات السياحية التزام مكاتب السفر والسياحة الراغبة بالحصول على ترخيص التخييم المؤقت بالمنطقة السياحية من وزارة السياحة خلال الموسم السياحي الممتد من شهر سبتمبر ولغاية شهر مارس؛ مع تقدم طلبات الحصول على الترخيص السياحي المؤقت بالمنطقة السياحية من قبل الشركات السياحية لوزارة السياحة إلكترونياً، وسداد مبلغ التأمين المقرر استرداده في حالة الالتزام بالاشتراطات، أو الخصم منه بقدر ما أحدث من تجاوزات، وكذلك ضرورة أن يكون موقع المخيم بعيدا عن التجمّعات السكنية وعزب سكان الرمال وبمسافة لا تقل عن كيلومترين وعن الطرق العامة وخطوط الكهرباء بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر، ووجوب ترك مسافة بين الخيام لا تقل عن 2 متر بما يسمح بالخصوصية في الخيام المجاورة داخل الموقع المخصص للمخيم، وعدم إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أي أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة البيئة أو الأضرار بها.

وبموجب القرار يحظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الأضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، كما يجب ألا تتعدى مساحة المخيم المؤقت عن (50م × 50م). ولا يجوز ممارسة رياضة تحدي الرمال إلا بالمواقع المخصصة لذلك والتي سيصدر قرار وزاري بتحديد موقعها، وضرورة الحصول على الموافقة الأمنية عند تنظيم سباق تحدي الرمال، والوقت المخصص لممارسة رياضة تحدي الرمال من الساعة الواحدة مساءً ولغاية الساعة السابعة مساءً فقط.

ومن مواصفات المخيم المؤقت أن يلتزم كل من يصدر له ترخيص سياحي مؤقت لإقامة مخيم سياحي مؤقت بالمنطقة السياحية بالاشتراطات التالية: يقام المخيم السياحي المؤقت بالمواقع التي يصدر بتحديدها قراراً وزارياً على أن تبعد عن آخر مخيم سياحي ثابت بالمنطقة السياحية وباتجاه بحر العرب مسافة 60 كم ويستخدم ببناء المخيم المؤقت الخيام فقط، ويجب ألا تتجاوز خيام المخيم المؤقت عن عشر خيام فقط.

ويجب على مكاتب السفر والسياحة الزائرة للمنطقة السياحية الالتزام بتوفير مرشد سياحي مرخص له يرافق المجموعات السياحية وكذلك هاتف مرتبط بالأقمار الصناعية، وعلى المكاتب التي ترغب بتنظيم رحلات سياحية لأفواجها بالمنطقة السياحية تقديم قائمة بأسماء السواح وجنسياتهم وأرقام الجوازات لغير العمانيين والبرنامج الزمني ومسار خط سير الرحلة السياحية قبل فترة مناسبة لوزارة السياحة وشرطة عمان السلطانية بما في ذلك أسماء المخيمات وأماكن الإقامة الأخرى وعناوينها التي أقامت بها المجموعات السياحية وعناوين وأرقام هواتف المرشدين السياحيين ومسؤولي الشركات السياحية.

وتشمل الأفعال المحظورة في المنطقة السياحية: رمي النفايات مبعثرة وقطع الأشجار وقيادة المركبات خارج المسارات المحددة مما ينتج عنه تأثير على التربة وتدمير الأعشاب البرية ودهس الشجيرات البرية وإتلاف الغطاء النباتي، وإصدار الضوضاء والإزعاج من المركبات والدراجات ذات الأربع عجلات بمناطق المخيمات السياحية وعزب الجمال وحظائر الأغنام، والتجمعات الشبابية بالقرب من المخيمات السياحية الدائمة والمؤقتة والتي تؤدي إلى مضايقات السياح من مرتادي تلك المخيمات.

وتبلغ قيمة رسوم ترخيص المخيم المؤقت في المنطقة السياحية برمال الشرقية 400 ريال لمدة شهر واحد و1000 ريال قيمة التأمين المؤقت. وتطبق على من يرتكب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة جزاءات إدارية، ومنها: في حال عدم التزام مكاتب السفر والسياحة ببنود شروط التخييم بالمنطقة السياحية برمال الشرقية يتم وقف منح الترخيص المؤقت لمدة عام مع دفع الغرامة المالية المقررة والبالغة 1000 ريال عماني. وفي حال عدم التزام الشركات بمواصفات المخيم المؤقت بالمنطقة السياحية برمال الشرقية يتم وقف منح الترخيص المؤقت لمدة عام وإزالة الفعل المخالف وإعادة الشيء إلى أصله مع دفع الغرامة المالية المقررة والبالغة 1000 ريال عماني.

وفي حال عدم الالتزام بلائحة تنظيم المباني بالمنطقة السياحية برمال الشرقية لا يتم منح شهادة إتمام البناء من قبل البلدية مع إزالة الفعل المخالف وإعادة الشيء إلى أصله مع دفع الغرامة المالية المقررة والبالغة 200 ريال عماني. وفي حال عدم التزام مكاتب السفر والسياحة يتم وقف منح الترخيص السياحي لمدة عام مع دفع الغرامة المالية. ويعاقب من يعترض طريق السياح بالمنطقة السياحية برمال الشرقية بقصد الحصول على منافع منهم، بعقوبة دفع الغرامة المالية المقررة والبالغة 500 ريال عماني. وفي حال رمي النفايات مبعثرة وقطع الأشجار وقيادة المركبات فوق الرمال مما ينتج عنه التأثير على التربة وتدمير الأعشاب البرية ودهس الشجيرات البرية تصل الغرامة المالية إلى 500 ريال عماني.