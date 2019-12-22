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لدعم وتمويل برامج التوعية وريادة الأعمال

التربية والتعليم توقع اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

التربية والتعليم توقع اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان

 

مسقط - الرؤية

وقّعت وزارة التربية والتعليم وشركة تنمية نفط عُمان أمس الأحد اتفاقية تعاون بشأن دعم وتمويل برامج وأنشطة في مجال التوعية وريادة الأعمال لدى الطلاب في مناطق الامتياز وذلك بديوان عام الوزارة.

وقع الاتفاقية من وزارة التربية والتعليم سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية  ومن شركة تنمية نفط عُمان المهندس عبد الأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة.

من جانبه صّرح سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، إنّه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير مسيرة التعليم بالسلطنة خدمة لأبنائنا الطلبة والطالبات بما يتوافق مع معطيات العصر، ومن منطلق التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات القطاع الخاص، ورغبة من شركة تنمية نفط عمان، بتسخير جزء من مواردها لخدمة العملية التعليمية بالسلطنة، يأتي توقيع هذه الاتفاقية بمبلغ وقدره (70) سبعين ألف ريال عُماني.

وقال بن عبد اللطيف، إن المستهدف إقامة أربعة معارض تعليمية  ثلاثة منها في مناطق الامتياز(ظفار والوسطى والداخلية)، والمعرض الرابع في(محافظة مسندم )، وتشتمل المعارض على  عدة أركان منها (ركن للجامعات والكليات، وركن للتوعية ببرنامج القبول الموحد والبعثات الداخلية، وركن للتثقيف بالبرنامج  النفطي، وركن للمواهب والأفكار الطلابية، وركن للصحة والسلامة والبيئة، وركن  إنتاج أفلام وتطبيقات محوسبة في المجال التربوي، وركن لدعم مشروع منتج مدرستي وذلك من خلال إنشاء بيوت للزراعة المحمية والاستزراع السمكي لتدار من قبل الطلاب لعدد ثلاث مدارس على أن تكون اثنتان منهما بمناطق  الامتياز، و سيتم الاتفاق على المدرسة الثالثة مع الممول لاحقا.

وأضاف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، أنّ المشروع سيتضمن برنامج تدريب عدد من طلاب المدارس في مقر شركة تنمية نفط عمان خلال فترة الاجازة الصيفية ولمدة أسبوعين بهدف التعرف على الأعمال والتخصصات والمجالات الموجودة بشركة تنمية نفط عمان.

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