الإنفاق العام يتجاوز 10.53 مليار ريال.. والإيرادات غير النفطية 42.2% من الدخل العام

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية أكتوبر من العام الجاري إلى 1.929 مليار ريال مقارنة مع 2.043 مليار ريال عجز الموازنة في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وبذلك تراجع العجز على أساس سنوي بنسبة 5.6%، ورغم تراجع الإيرادات العامة في نفس المقارنة بقيمة 88 مليون ريال فقد أدى ترشيد الإنفاق العام بقيمة 205 ملايين ريال عن مستواه في الأشهر العشر الأولى من 2018 إلى خفض العجز إلى ما دون ملياري ريال، وكانت الموازنة قد قدرت العجز في 2019 بقيمة 2.8 مليار ريال.

وبحسب النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر2019 إلى 8.602 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 8.694 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2018؛ وجاء الارتفاع رغم تراجع صافي إيرادات النفط إلى 6.401 مليار ريال تقريبًا، مقارنة مع 6.954 مليار ريال بنهاية العشر أشهر في سنة 2018، حيث شهدت إيرادات النفط وإيرادات الغاز تراجعًا بنسب 8.9%، و8.2% على التوالي في المقارنة على أساس سنوي.

وفي المقابل زاد إجمالي الإيرادات غير النفطية لتمثل نسبة 42.2% من إجمالي الإيرادات، وضمن بنودها ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات من 430 مليون ريال تقريبا في نهاية أكتوبر من العام الماضي لتصل إلى 590 مليون ريال بنهاية أكتوبر من العام الجاري، كما زادت الإيرادات في بند "أخرى" إلى 1.356 مليار ريال بنسبة ارتفاع 36.6% عن مثيلتها في العام المنصرم، وغطت الزيادة في البندين على التراجع في بندي الضريبة الجمركية والذي تراجع بقيمة 6.3 مليون ريال، والإيرادات الرأسمالية بقيمة 55.5 مليون ريال، وبلغ إجماليهما معا 245.4 مليون ريال.

وعلى جانب الإنفاق العام ظهر تأثير طفيف للترشيد بنهاية أكتوبر من العام الجاري؛ حيث بلغ الإجمالي 10.53 مليار ريال تقريبًا، بمعدل أكثر من مليار ريال شهريا، لكنه في المقارنة على أساس سنوي أقل بنسبة 1.9% عمَّا كان عليه بنهاية أكتوبر من العام الماضي، وضمن الإجمالي بلغت قيمة المصروفات جارية 7.35 مليار ريال تقريبًا، كان أعلاها قيمة الإنفاق على المصروفات الجارية للوزارات المدنية، وبلغت 3.492 مليار ريال تقريباً، تلاه بند مصروفات الدفاع والأمن وبلغ إجمالي الإنفاق عليه 2.627 مليار ريال.

كما ظهر ارتفاع في بند الفوائد على القروض لتصل إلى 475 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري مقارنة مع 402 مليون ريال في نهاية الفترة المقابلة من عام 2018، وبلغت نسبة الزيادة نحو 18.2%، وتراجعت المصروفات الاستثمارية إلى 1.987 مليار ريال مقارنة مع 2.109 مليار ريال.

وتراجعت المصروفات على الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 16.3%؛ حيث بلغ الإجمالي 560 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 670 مليون ريال تقريبا في العام الماضي. وتظهر الحسابات الشهرية للإنفاق على هذا البند تباينا ملحوظا بين شهر وآخر؛ حيث كان الإنفاق في شهر سبتمبر 2.9 مليون ريال بينما بلغ في شهر أكتوبر نحو 32 مليون ريال، فيما كان الإنفاق أكبر في شهر سبتمبر وبلغت قيمة الإنفاق فيه نحو 192 مليون ريال في أغسطس الماضي.

ووفق بيانات النشرة الشهرية فقد بلغ العجز بين الإرادات والإنفاق في نهاية أكتوبر 1.929 مليار ريال، وبلغت قيمة وسائل التمويل بنهاية أكتوبر 1.92 مليار ريال تقريبًا بما يقل عن المطلوب جمعه لتمويل العجز بقيمة 9.7 مليون ريال، وفي تفاصيل وسائل التمويل بلغ صافي الاقتراض 1.32 مليار ريال تقريباً وصافي الاقتراض المحلي 200 مليون ريال والتمويل من الاحتياطيات 400 مليون ريال.