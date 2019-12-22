"هواوي" تفتح باب الطلب المسبق لهاتف "NOVA 5T"

مسقط - الرؤية

فتحت مجموعة هواوي لأعمال المستهليكن باب الطلب المسبق لهاتف HUAWEI nova 5T على الموقع الإلكتروني للشركة وفي متجر هواوي في سيتي سنتر مسقط حتى الأربعاء 25 ديسمبر الجاري وبسعر 149.9 ريال عُماني. وتم تجهيز الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة بعتادٍ من مستوى الهواتف الرائدة ليقدم أداء متفوقاً يجعله يحمل لقب الهاتف الرائد العصري.

وتتضمن سلسلة nova تشكيلة واسعة من الأجهزة ذات الأسعار التنافسية ذات التصميم الفريد وتتمتع بالمواصفات المميزة والمتوفرة في أجهزة هواوي الأخرى. وتابعت هواوي هذا التوجه من خلال الطراز الجديد HUAWEI nova 5T فقدمته بتصميم جديد تماماً ومستويات أداء غير مسبوقة.

ويتابع الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T السير في اتجاه الهواتف التي تجعل جودة الكاميرا إحدى أولوياتها في سلسلة nova. فالجهاز مزود بخمس كاميرات مدعّمة بالذكاء الاصطناعي تتضمن كاميرا رباعية في الخلف وواحدة أمامية. ويتكون نظام الكاميرا الخلفية من عدسة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بدقة 16 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً وعدسة قريبة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. وتعمل هذه العدسات بتناعم لتلتقط صورًا مذهلة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة والمشاهد الواسعة والصور القريبة جدًا وحتى صور البورتريه مع مؤثرات تنعيم الصورة أو جعلها ضبابية.

ويتيح الهاتف للمستخدمين إطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال وضع تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI Portrait Color وميزة التصوير البطيءSuper Slow-mo بسرعة 960 إطاراً في الثانية، فهما يضيفا تأثيرات سينمائية رائعة على الفيديو الذي تصوره، فالأول يظهر في الوقت الفعلي الأشخاص في مقدمة الفيديو بالألوان مع إبقاء بقية الصورة في الخلفية باللون الرمادي، أما الوضع الثاني فيسجل الأحداث السريعة بطريقة تتيح عرضها بالحركة البطيئة.