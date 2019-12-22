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لغة العُلى

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:06 ص بتوقيت مسقط

لغة العُلى

 

هلال الشيادي | سلطنة عمان

 

جلالٌ، كأن النور منكِ يُلألأ

                         جمالٌ، كأن البدر عندك يبدأ

 

عيونكِ إذ تبدو على السطر دهشةٌ

                       وروحكِ  للسحر البيانيّ مرفأ

//

على روضك التبيان ينمو بحسنه

                         إليك عصافير البلاغة تلجأ

//

سماواتك البيضاء يمتد رحبها

                         فلا تنتهي إلا وللحسن مبدأ

//

أيا لغة القرآن يا لغة العُلى

                    بك الله قد سمّى بك الوحيُ يقرأ

//

ومرَّ على أعتابك الغرُّ أحمدٌ ﷺ

                         كأن ضياءً في ندىً يتوطأ

//

كأنكِ ماءٌ حين تهمين رقة

                        وأشعارنا من عذبه تتوضأ

//

فكل لغات الأرض إلاك ضحلة

                       وإنك بحرٌ خيرُك الفُلكَ يملأ

//

على ثقة تمضين مثل أميرة

                                   وما لغةٌ إلاك لا تتلكأ

//

هي الضاد أضواءٌ هي الضاد ضحْكةٌ

                          على فم هذا الدهر حين ينبِّئ

//

أعَدّتْ كراسيها لكل جديدة

                              لكل ابتكار قصرها يتهيأ

//

جميلةُ ألفاظ رقيقةُ أحرف

                             كأن الكناريْ لحنَها يتهجأ

//

تسير بتيهٍ في السطور أبيةً

                             فلا هي عرجاءٌ ولا تتوكأ

//

فما لغة في الكون للأرض تحتوي

                   سوى الضاد إن الضاد أولى وأكفأ

//

فمنذ رأيتُ النورَ عانقتُ حرفها

                            وما بين قلبينا المودة تنشأ

//

أيا كأس فخر أستسيغ ارتشافه

                           ومن دلّة القرآنِ مجدا يُعبأ

//

هُويّة وجداني ثقافة محتدي

                       حضارة أوطاني وللعقل منْشأ

 

ولما تجلت في السماوات ضادنا

                               رأيت الثريا تحتها تتفيأ

//

إذا ما نثرنا في الدياجي حروفها

                         تزيّت نجوما في العلا تتلألأ

//

أيا لغة الأمجادِ والعز والهدى

                    ويا معجم الحسن الذي ليس يفتأ

//

هي العالم الأحلى هي الناس كلهم

                       على وقعها الآلام تخبو وتبرأ

//

بأبجَدَ هوّزْ نغمة أزلية

                      على صوتها نفس البرية تهدأ

//

بك العَرب الأجداد كانوا أعزة

                           وقلبُك ما بين الخيام يُهنّأ

//

بإيلافهم في الرحلتين تزودوا

                      بها صيفوا قطفا ودفئا تشتأوا

 

لقد كنتِ ظلا في الهجير مرطِّبا

                       وجذوة نار في سناها تدفأوا

//

أيا لغةَ الضاد اعذرنيا فإننا

                   إذا جاء يوم فيك نُصمى ونُرزأ

//

تمرين ثكلى في الديار حزينةً

                     وأبناؤك الأحرارُ منك تبرأوا

//

خلودك في ذكر السماء مطرّزٌ

                         فلا أحدٌ في طمسه يتجرأ

//

ستبقين في عمق الجَنان لسانه

                     ومقعد ضادٍ في الجِنان يبوأ

//

غدا يا لسان الفكر والحق نعتلي

                        بهامك من أمجادها نتملّأ

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