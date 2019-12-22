هلال الشيادي | سلطنة عمان

جلالٌ، كأن النور منكِ يُلألأ

جمالٌ، كأن البدر عندك يبدأ

عيونكِ إذ تبدو على السطر دهشةٌ

وروحكِ للسحر البيانيّ مرفأ

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على روضك التبيان ينمو بحسنه

إليك عصافير البلاغة تلجأ

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سماواتك البيضاء يمتد رحبها

فلا تنتهي إلا وللحسن مبدأ

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أيا لغة القرآن يا لغة العُلى

بك الله قد سمّى بك الوحيُ يقرأ

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ومرَّ على أعتابك الغرُّ أحمدٌ ﷺ

كأن ضياءً في ندىً يتوطأ

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كأنكِ ماءٌ حين تهمين رقة

وأشعارنا من عذبه تتوضأ

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فكل لغات الأرض إلاك ضحلة

وإنك بحرٌ خيرُك الفُلكَ يملأ

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على ثقة تمضين مثل أميرة

وما لغةٌ إلاك لا تتلكأ

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هي الضاد أضواءٌ هي الضاد ضحْكةٌ

على فم هذا الدهر حين ينبِّئ

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أعَدّتْ كراسيها لكل جديدة

لكل ابتكار قصرها يتهيأ

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جميلةُ ألفاظ رقيقةُ أحرف

كأن الكناريْ لحنَها يتهجأ

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تسير بتيهٍ في السطور أبيةً

فلا هي عرجاءٌ ولا تتوكأ

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فما لغة في الكون للأرض تحتوي

سوى الضاد إن الضاد أولى وأكفأ

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فمنذ رأيتُ النورَ عانقتُ حرفها

وما بين قلبينا المودة تنشأ

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أيا كأس فخر أستسيغ ارتشافه

ومن دلّة القرآنِ مجدا يُعبأ

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هُويّة وجداني ثقافة محتدي

حضارة أوطاني وللعقل منْشأ

ولما تجلت في السماوات ضادنا

رأيت الثريا تحتها تتفيأ

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إذا ما نثرنا في الدياجي حروفها

تزيّت نجوما في العلا تتلألأ

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أيا لغة الأمجادِ والعز والهدى

ويا معجم الحسن الذي ليس يفتأ

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هي العالم الأحلى هي الناس كلهم

على وقعها الآلام تخبو وتبرأ

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بأبجَدَ هوّزْ نغمة أزلية

على صوتها نفس البرية تهدأ

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بك العَرب الأجداد كانوا أعزة

وقلبُك ما بين الخيام يُهنّأ

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بإيلافهم في الرحلتين تزودوا

بها صيفوا قطفا ودفئا تشتأوا

لقد كنتِ ظلا في الهجير مرطِّبا

وجذوة نار في سناها تدفأوا

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أيا لغةَ الضاد اعذرنيا فإننا

إذا جاء يوم فيك نُصمى ونُرزأ

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تمرين ثكلى في الديار حزينةً

وأبناؤك الأحرارُ منك تبرأوا

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خلودك في ذكر السماء مطرّزٌ

فلا أحدٌ في طمسه يتجرأ

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ستبقين في عمق الجَنان لسانه

ومقعد ضادٍ في الجِنان يبوأ

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غدا يا لسان الفكر والحق نعتلي

بهامك من أمجادها نتملّأ