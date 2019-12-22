عروبة معجم (تحية للضاد في عيدها)

ريم البياتي | سوريا
برغم الموت ياوطني
ورغم الشوك والمحن
فمازال الفراهيدي
وأقوال...ألفناها
هي الغايةْ
ومازلنا
نعلّم طفلنا اﻵيةْ
حروف الجر...لا ترفعْ
وفعل اﻷمر.. كن ... فيكنْ
وسين القادم المرفوع
تحمل في ثناياها
أداة الجزم
تسقط عن كواهلنا
حروف الجر
في مستنقع الغايةْ
***
برغم الموت ياوطني
ورغم الشوك والمحن
أخاطبكم
سيبقى الغاصبُ المحتلُّ.
محتلا
ولو رطنت حناجركم
وقالت..بل هو الخلُ
أما علمت معاجِمُكمْ
بأن الميمَ والتاءَ
إذا غضبت معاجمنا
وألقت بعدها ألفاً
تصير...متى؟؟؟؟؟
متى قلنا...عن المحتلِّ
يوماً...إنه الخلُّ ؟!
نقول لكم
فمهما حُرِّف الكلمُ
وخرَّبَ لاءكم نعمُ
ستبقى في معاجمنا
حروف الصلح للمحتلِّ
تصرخُ
يسقطُ... الذلُّ.