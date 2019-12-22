يا منبرَ الغدِ! (إلى لغتي العربية)

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق
أنتِ الصّلاةُ وقبلتي ودُعائي
قُرآنُ فجرٍ وابتهالُ رجاءِ
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ومنحتِني سرَّ الوجودِ وكنزَهُ
وفتحتِ لي فتحاً لخيرِ لقاءِ
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وأنرْتِ ليلاً كانَ سجناً حالكاً
مثلَ النجومِ بليلةٍ ظلماءِ
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فَتّقتِ زهراً في يَباسِ جُنينةٍ
وسكبتِ عشقاً في عيونِ الماءِ
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أجريتِ لحناً في سكونِ جهالةٍ
فتدافعتْ كالمُزنِ في الصحراءِ
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وتموسَقتْ تلكَ الشّفاهُ بلحنها
وتغنّجتْ وتلطّفتْ بإبـاءِ
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وتسابقتْ أحلامُنا للقائِها
وتمنّعتْ عِزّاً بثوبِ بهـاءِ
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لكِ سرُّ (موسى) بلْ طهارةُ (مريمٍ)
أوْ حُسنُ(يوسفَ) أوْ نذيرُ بلاءِ
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لكِ ما أقَلّ سفينُ (نوحٍ) بهجةً
أوْ مَنْ حَوَتْهُ النونُ صوتَ قضاءِ
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لكِ ما أقامَ (محمّدٌ) في غارهِ
إذْ قدْ تعلّمَ بعدَ كلّ عنـــاءِ
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لكِ ما تلتْ تلكَ القرائحُ جودةً
فتعلّقتْ عصماءَ في الأرجاءِ
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وسطعتِ فكراً في العقولِ وزينةً
ونبضتِ قلباً بعدَ طولِ جفاءِ
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كلُّ اللّغاتِ لها زمانٌ ينتهي
إلاّكِ حرفُكِ في فمِ البُلَغـــاءِ
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يا منبرَ الغدِ والحداثةِ والأُلى
وقصيدتي وقضيّتي وعَـزائي
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سيظلُّ حرفُ الضّادِ منبعَ عِزّتي
ووقايتي من آفةِ الدّخَـــلاءِ