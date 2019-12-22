يا منبرَ الغدِ! (إلى لغتي العربية)

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق

أنتِ الصّلاةُ وقبلتي ودُعائي

قُرآنُ فجرٍ وابتهالُ رجاءِ

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ومنحتِني سرَّ الوجودِ وكنزَهُ

وفتحتِ لي فتحاً لخيرِ لقاءِ

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وأنرْتِ ليلاً كانَ سجناً حالكاً

مثلَ النجومِ بليلةٍ ظلماءِ

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فَتّقتِ زهراً في يَباسِ جُنينةٍ

وسكبتِ عشقاً في عيونِ الماءِ

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أجريتِ لحناً في سكونِ جهالةٍ

فتدافعتْ كالمُزنِ في الصحراءِ

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وتموسَقتْ تلكَ الشّفاهُ بلحنها

وتغنّجتْ وتلطّفتْ بإبـاءِ

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وتسابقتْ أحلامُنا للقائِها

وتمنّعتْ عِزّاً بثوبِ بهـاءِ

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لكِ سرُّ (موسى) بلْ طهارةُ (مريمٍ)

أوْ حُسنُ(يوسفَ) أوْ نذيرُ بلاءِ

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لكِ ما أقَلّ سفينُ (نوحٍ) بهجةً

أوْ مَنْ حَوَتْهُ النونُ صوتَ قضاءِ

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لكِ ما أقامَ (محمّدٌ) في غارهِ

إذْ قدْ تعلّمَ بعدَ كلّ عنـــاءِ

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لكِ ما تلتْ تلكَ القرائحُ جودةً

فتعلّقتْ عصماءَ في الأرجاءِ

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وسطعتِ فكراً في العقولِ وزينةً

ونبضتِ قلباً بعدَ طولِ جفاءِ

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كلُّ اللّغاتِ لها زمانٌ ينتهي

إلاّكِ حرفُكِ في فمِ البُلَغـــاءِ

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يا منبرَ الغدِ والحداثةِ والأُلى

وقصيدتي وقضيّتي وعَـزائي

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سيظلُّ حرفُ الضّادِ منبعَ عِزّتي

ووقايتي من آفةِ الدّخَـــلاءِ