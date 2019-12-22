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يا منبرَ الغدِ! (إلى لغتي العربية)

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

يا منبرَ الغدِ! (إلى لغتي العربية)

 

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق

 

أنتِ الصّلاةُ وقبلتي ودُعائي

                        قُرآنُ فجرٍ وابتهالُ رجاءِ

//

ومنحتِني  سرَّ الوجودِ وكنزَهُ

                       وفتحتِ لي فتحاً لخيرِ لقاءِ

//

وأنرْتِ ليلاً كانَ سجناً حالكاً

                          مثلَ النجومِ بليلةٍ ظلماءِ

//

فَتّقتِ زهراً في يَباسِ جُنينةٍ

                   وسكبتِ عشقاً في عيونِ الماءِ

//

أجريتِ لحناً في سكونِ جهالةٍ

                  فتدافعتْ كالمُزنِ في الصحراءِ

//

وتموسَقتْ تلكَ الشّفاهُ بلحنها

                          وتغنّجتْ وتلطّفتْ بإبـاءِ

//

وتسابقتْ أحلامُنا للقائِها

                        وتمنّعتْ عِزّاً بثوبِ بهـاءِ

//

لكِ سرُّ (موسى) بلْ طهارةُ (مريمٍ)

                   أوْ حُسنُ(يوسفَ) أوْ نذيرُ بلاءِ

//

لكِ ما أقَلّ سفينُ (نوحٍ) بهجةً

                أوْ مَنْ حَوَتْهُ النونُ صوتَ قضاءِ

//

لكِ ما أقامَ (محمّدٌ) في غارهِ

                        إذْ قدْ تعلّمَ بعدَ كلّ عنـــاءِ

//

لكِ ما تلتْ تلكَ القرائحُ جودةً

                    فتعلّقتْ عصماءَ في الأرجاءِ

//

وسطعتِ فكراً في العقولِ وزينةً

                     ونبضتِ قلباً بعدَ طولِ جفاءِ

//

كلُّ اللّغاتِ لها زمانٌ ينتهي

                    إلاّكِ حرفُكِ في فمِ البُلَغـــاءِ

//

يا منبرَ الغدِ والحداثةِ والأُلى

                  وقصيدتي وقضيّتي وعَـزائي

//

سيظلُّ حرفُ الضّادِ منبعَ عِزّتي

                     ووقايتي من آفةِ الدّخَـــلاءِ

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