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غدًا.. التربية والتعليم تنظم الملتقى الأول للإشراف التربوي

السبت 21 ديسمبر 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

غدًا.. التربية والتعليم تنظم الملتقى الأول للإشراف التربوي

 

مسقط – الرؤية

تنطلق صباح غد الإثنين، فعاليات الملتقى الأول للإشراف التربوي تحت عنوان: "الإشراف التربوي "اتجاهات ورؤى مستقبلية" والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ويستمر مدة يومين وذلك بفندق فريزر سويتس مسقط.

ويهدف الملتقى إلى تطوير منهجية الإشراف التربوي لتجويد علاقته بمجالات التعليم والتعلم، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية في تطوير الإشراف التربوي وتوجيهه نحو تحسين عمليات التعليم والتعلم، والتطوير المهني وبناء القدرات في مجال الإشراف التربوي، والإلمام بإدارة منظومة الإشراف التربوي الحديثة، وربط الواقع التعليمي بالمستجدات التربوية والإدارية لتطوير العمل الإشرافي وصولا للجودة.

ويسعى المؤتمر لتعميق أهمية اطلاع المشرف التربوي على مختلف القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمجتمع المدرسي، وغرس القناعات الإيجابية ونشر القيم التي تساعد على إطلاق القدرات الإبداعية لدى العاملين في الحقل التربوي، بالإضافة إلى تكريم المشرفين التربويين؛ تقديرا لجهودهم الساعية إلى تجويد وتطوير الأداء التعليمي.

وسيتضمن الملتقى أوراق عمل في ثلاثة محاور هي الإشراف التربوي في سلطنة عُمان، واتجاهات حديثة في الإشراف التربوي، وتوظيف التقانة في الإشراف التربوي، بالإضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية، واستعراض عدد من المشاريع المتميزة في الإشراف التربوي، كما سيتم خلال الملتقى تكريم المشرفين التربويين المجيدين، وسيصاحب الملتقى معرض للتجارب والخبرات الإشرافية.

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