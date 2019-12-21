وكيل "التراث": نجاح "بنت الصياد" أسعدني.. وأبناء عمان يواصلون التميز

تونس - الرؤية

أشاد سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة، بعرض "بنت الصياد" الذي قدّمته فرقة مسرح هواة الخشبة، عقب حضوره مع الوفد المرافق له للمشاركة في اجتماع بمناسبة اختيار تونس عاصمة للثقافة الإسلاميّة.

وقال المعمري: سعدت عندما أبلغني سعادة القائم بأعمال سفارة السلطنة، بأن هناك فرقة جميلة مميزة تقدّم عرضا جميلا في تونس، فحرصت على مشاهدة العرض، وكانت سعادتي لا توصف عندما وجدت قاعة المسرح ممتلئة بالجمهور، والأجمل أن أبناء عُمان قطعوا هذا الشوط الطويل، ليقدّموا عرضا مسرحيا متميزا. وأضاف سعادته: لقد حقق العرض الراقي هذا التميز من خلال النص المسرحي، وأداء الزملاء الذين شاركوا به من أعضاء هذه الفرقة الجميلة، فخالص التهنئة والتبريكات لهذه الفرقة المتألقة وهذا العرض الجميل.

وقدمت فرقة مسرح هواة الخشبة عرضاً مسرحيًّا من تأليف الشاعر عبدالرزّاق الربيعي، وإخراج خليفة الحراصي، ومن أداء علياء البلوشية، وسعيد الشكيلي، ومنير العبري، وعبدالله الحراصي، ونواف العبيداني، وإبراهيم السيابي، بعنوان "بنت الصياد" على مسرح دار الثقافة ابن رشيق بتونس، مساء الأربعاء الماضي، وذلك ضمن مشاركتها في مهرجان ابن رشيق الدولي لمسرح الطفل، وعلى هامش العرض نظّمت الفرقة معرضا للصور الفوتوغرافية، للتعريف بأهم المواقع السياحية في السلطنة.

ووزّعت على زوار المعرض أعلام السلطنة، والكتيبات التعريفية، والصور، و"الباجات" التي تمثل شعار السلطنة، وقد تفاعل الأطفال مع العرض، ورفعوا الأعلام العمانية في كرنفال مدهش، وصور صاحب الجلالة -حفظه الله وأمدّه بالصحة والعافية- ورقصوا على إيقاع الأغاني الوطنية، والموسيقى العمانية.

وتتحدَّث المسرحية عن فتاة جميلة تعيش مع والدها الصياد، وزوجته، وابنتها، التي تتمتع بقسط متواضع من الجمال، تلك الفتاة "جوهرة" تتمتّع بموهبة هي عندما تضحك تتساقط اللآلئ من فمها، وعندما تبكي تتساقط الأمطار، فينتشر صيتها حتى يصل إلى مسامع الحاكم الذي يطلب يدها من والدها، فيوافق على الفور، وفي يوم العرس تحدث العديد من المفارقات في قالب فنّي شيّق تخللته العديد من الأغاني والرقصات الجميلة، لتنتهي بكشف حيلة الزوجة وتلقّي الساحر الذي حوّل "جوهرة" إلى حمامة العقاب العادل.

وواصلت الفرقة عروضها ضمن البرنامج المعدّ لها، فانتقلت إلى مدينة بنزرت، فقدّمت عرضها الثاني على مسرح المركز الثقافي بمدينة بنزرت، ومن ثم ولاية منوبة لتقدّم عرضها الثالث في فضاء مسرح القناع النجم بحضور نخبة من الفنانين التونسيين، والأطفال، قبل انتقالها إلى مدينة حمام سوسة لتشارك في الأيام الدولية لمسرح الطفل، لتقدم في الساعة الثالثة من عصر اليوم عرضها الرابع على مسرح دار الثقافة علي الدوعاجي.